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Hristodulidis: Uzlaşılmış çözümden başka bir şey görüşmeyeceğiz

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’e, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek gayrıresmi beşli konferans için davet mektubu göndermesi Rum basınında da geniş yer buldu
Hristodulidis: Uzlaşılmış çözümden başka bir şey görüşmeyeceğiz

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, beşli konferansa katılmaları için resmi davet mektubu gönderdiğini, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamayla daveti doğruladığını yazdılar.

Gazete: “Yeni Dinamizm İçin Başlangıç Noktası – BM Genel Sekreteri Liderlerden Ne İstiyor, Cenevre Öncesinde Her Biri Farklı Görüşte” başlıkları altında verdiği haberinde, Guterres’in Cenevre görüşmesi için liderlere gönderdiği davet mektubuna dayanarak, Genel Sekreter’in görüşmeye “olumlu bir havayla yaklaştığı” iddiasında bulundu.

Gazete, Guterres’in mektubunda, “Cenevre’deki üç görüşmeden, özellikle de 18 Mart’taki görüşmeden elle tutulur bir sonuç çıkmasını beklediği izleniminin oluşmasına izin vererek, taraflardan ne beklediğinin işaretini verdiğini” iddia etti.

Guterres’in mektubunda “Cenevre’deki gayrıresmi toplantının amacının, Kıbrıs sorununun gelecekteki gidişatı için özlü bir görüşme gerçekleştirilmesi olduğunu, BM’nin Kıbrıs sorununda ileri gidilebilmesi amacıyla Kıbrıs’taki liderleri desteklemeyi taahhüt ettiğini ve görüşmelerin, gelecek için daha olumlu bir dinamiğin başlaması amacıyla diyaloğun yenilenmesi amacını güttüğünü” vurguladığını aktaran gazete, Cenevre’de 17 Mart’ta yemek ve 18 Mart tarihinde ise ikili görüşme ve beşli konferansın gerçekleştirilmesinin planlandığını hatırlattı.

Hristodulidis uzlaşılmış çözümden başka bir şey görüşmeyeceğini açıkladı

Gazete haberinin devamında, Rum lider Hristodulidis’in dün mektubu almasının ardından yaptığı açıklamada, “uzlaşılmış çözümün dışında hiçbir şeyi görüşmeyeceği” mesajını verdiğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, “Cenevre’de olumlu bir sonuç çıkması için hazırlık yaptığını” belirterek, “Hedefimiz, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, uzlaşılmış çerçeve temelinde yeniden başlamasıdır. Başka bir şeyi görüşmeyiz.” şeklinde konuştu.

Hristodulidis: “Yukarıda belirttiğim çerçeve dahilinde elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını da okuyucuya yansıttığı haberinde, Tatar’ın çerçeve dışında hareket etmekte ve tüm süreci zora sokmakta ısrar ettiği yorumunda bulundu.

ELAM dışındaki partiler Hristodulidis’le Cenevre’ye gidiyor

Gazete haberinin devamında ise, Hristodulidis’in son gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısında Rum siyasi parti liderlerine, kendisiyle Cenevre’ye gelmeleri davetinde bulunduğunu, bu davetin ELAM dışındaki tüm partilerce kabul edildiğini yazdı.

Haberde, ELAM’ın Cenevre’ye gitmeyeceği belirtilirken, Kıbrıs Rum siyasi partilerinin aksine hiçbir Kıbrıs Türk siyasi partinin Cenevre’ye “gelmeyecek gibi gözüktüğünü” yazdı.

Gazete, CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın “herhangi bir davet almadıklarını” söylediği dünkü açıklamalarına da yer verdi.

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