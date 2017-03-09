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Hugh Jackman'ın Logan'i seslendirirken kendinden geçtiği anlar!

Hugh Jackman'ın Logan'i seslendirirken kendinden geçtiği anlar!
Hugh Jackman, başrolünde yer aldığı ‘Logan’ filminde seslendirme yaptığı anda çekilen videosunu sosyal medyada paylaştı.

Hugh Jackman’ın yeni Wolverine filmi ‘Logan’ vizyonda. Ünlü oyuncu, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Wolverin’i seslendirme anını sergiledi. Jackman, izlediği sahnede yaptığı hareketleri neredeyse tekrar yaşayarak canlandırdı. Jackman, 30 saniye kadar süren seslendirme performansının ardından rolden çıkarak kameraya gülümsedi ve selam verdi.

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