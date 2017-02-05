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"Hükümet çalışanın cebinden zaten pek de olmayanı avuçla aldı"

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"Hükümet çalışanın cebinden zaten pek de olmayanı avuçla aldı"
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, asgari ücret ve hayat pahalılığına ilişkin eleştiriler getirdi.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Özersay gerçekleştirdiği açıklamasında marketten sadece bir hafta arayla aldığı iki sıvı yağın fiyat farkını ortaya koyarak, iki ayni ürün arasında bir haftada gerçekleşen fiyat farkıyla uygulunan zamı ortaya çıkarttı. 

"Sonuç ortada, % 21 zam.." diyen HP lideri Özersay, hükümetin maaşlara ile temel ihtiyaçlara yapılan zamların orantısız olduğuna dikkat çekti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Evdekinin henüz bitmediğinden habersiz iki hafta sonra aynı marketten aynı ürünü, ayçiçek yağını satın aldım. Eve gelince yan yana koydum ve şunu gördüm. Sonuç ortada, %21 zam...

Elektrik, akaryakıt, tüp gaz ve harçlara yapılan orantısız zamların yarattığı alım gücü gerilemesi, asgari ücrette zaten yetersiz olan artışın anlamını daha şimdiden yitirmesine neden oldu. Hükümet yaptığı zamlarla başta özel sektör çalışanının cebinden zaten pek de olmayanı avuçla aldı, şimdi asgari ücretle ne verse ne fayda...

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