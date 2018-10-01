Hükümetin Meclis Başkanlığı sınavı!

4 partili koalisyon hükümetinde parti başkanları tarafından imzalanan hükümet protokolünden Meclis Başkanlığı 27 vekilin desteği ile TDP’de olması gerekirken Meclis Başkanlığı görevini CTP’li Teberrüken Uluçay halen sürdürmeye devam ediyor.

4 partili koalisyon hükümetinde parti başkanları tarafından imzalanan hükümet protokolünden Meclis Başkanlığı 27 vekilin desteği ile TDP’de olması gerekirken Meclis Başkanlığı görevini CTP’li Teberrüken Uluçay halen sürdürmeye devam ediyor.

EK PROTOKOL DE İMZALANDI

Koalisyonu oluşturan 4 siyasal parti başkanının, TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı görevine getirilmesi ve Meclis iç tüzüğünün altı ay içerisinde değiştirilmesi ile ilgili Şubat ayında ek bir protokol de imzaladığı parti Genel Sekreterlerinin de şahit olarak bu protokole imza koydukları öğrenildi.

8 AY GEÇTİ ULUÇAY KOLTUKTA

Cumhuriyet Meclisi’nin 9. Dönem 2. Yasama Yılı, genel kurul toplantısıyla bugün saat 10.00’da başlayacak. Koalisyonun oluşmasından bugüne sekiz ay gibi bir zaman geçmesine rağmen CTP’li Teberrüken Uluçay Meclis Başkanlığı görevini sürdürmeye devam ediyor. HP Gazimağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal ise Meclis iç tüzüğünün değişmesi için yasa önerisi sundu.

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılına bugün başlıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin 9. Dönem 2. Yasama Yılı, genel kurul toplantısıyla bugün saat 10.00’da başlayacak.

4 partili koalisyon hükümetin de parti başkanları tarafından imzalanan hükümet protokolünden Meclis Başkanlığı 27 vekilin desteği ile TDP’de olması gerekirken Meclis Başkanlığı görevini CTP’li Teberrüken Uluçay halen sürdürmeye devam ediyor. Koalisyonu oluşturan 4 siyasal parti başkanının, TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı görevine getirilmesi ve Meclis iç tüzüğünün altı ay içerisinde değiştirilmesi ile ilgili Şubat ayında ek bir protokol de imzaladığı parti Genel Sekreterlerinin de şahit olarak bu protokole imza koydukları öğrenildi. Koalisyonun oluşmasından bugüne sekiz ay gibi bir zaman geçmesine rağmen CTP’li Teberrüken Uluçay Meclis Başkanlığı görevini sürdürmeye devam ediyor. HP Gazimağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal ise Meclis iç tüzüğünün değişmesi için yasa önerisi sundu.

Formül aranmış ve ek protokol imzalanmıştı

Hükümetteki dört parti TDP’li Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanı olması için bir formül aramış ve CTP ve Halkın Partisi’nin ortaklaşa adayı olarak gösterilmesi planlanan Angolemli’ye iç tüzük izin vermemesinden dolayı 6 ay içerisinde iç tüzüğün değişmesi yönünde ek protokole de imzalanmıştı.

Mevcut İçtüzüğe göre olamaz

Hüseyin Angolemli’nin Meclis İç Tüzüğü’ne göre Meclis Başkanı olamıyor. Meclis başkanlığına aday olabilmek için aday gösteren guruba veya siyasi partiye üye olmak veya guruba bağlı olmak zorunlu. Meclis iç tüzüğü 13(9) maddesi aynen şöyle diyor “Meclis Başkanı veya Meclis Başkan Yardımcısının bağlı olduğu Siyasal Partinin Cumhuriyet Meclisinde grup kurma hakkını yitirmesi durumunda Meclis Başkanlığı veya Meclis BaşkanYardımcılığı görevi son bulur ve son bulma tarihinden başlayarak en geç on gün içinde bu İçtüzüğün 10’uncu ve 12’nci maddeleri uyarınca yeni Meclis Başkanı veya Meclis Başkan Yardımcısı seçimi yapılır.”

Oysa, Anayasa imkan tanıyordu

Meclis Başkanlık Divanı’nın oluşumu için Anayasa’nın hükmü ise İç tüzükle ters düşüyor. Anayasaya göre milletvekili olan herkes meclis başkanı olabilir.Madde 83 aynen şöyle: “Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, milletvekilleri arasından seçilen bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı, yeterli sayıda Katip ve İdare Amirinden oluşur.”

Hüseyin Angolemli Kimdir?

Hüseyin Angolemli, (d. 1944, Taşpınar) Kıbrıslı Türk siyasetçi.

Lise öğrenimini Lefkoşa'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nin Matematik Bölümü'ne devam etti. 1963 Kıbrıs olayları sebebiyle 1964-1966 yılları arasında eğitimine ara verip, yüksek öğrenim gençliği ile birlikte Erenköy'e çıkarak askerlik görevini yaptı. 1966 yılında yeniden üniversiteye döndü ve mezuniyetini takiben İstanbul Fen Fakültesinde bir süre asistanlık yaptı.

1968-1969 ders yılında Kıbrıs'a gelip Mağusa Namık Kemal Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak göreve başladı. Daha sonra aynı okulda müdür muavinliği görevinde bulundu.

1981 Genel Seçimlerine katılarak, Toplumcu Kurtuluş Partisi'nden Gazimağusa Milletvekili seçildi. 1983'te oluşan Kurucu Meclis’te üyelik yaptı. 2005 yılına kadar beş dönem Milletvekilliği görevini sürdürdü. TKP Genel Sekreterliği ve Genel başkanlığı yaptı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin Toplumcu Demokrasi Partisi’ne katılmasıyla siyasal çalışmalarını Toplumcu Demokrasi Partisi'nde sürdürerek 27 Haziran 2010 tarihinde yapılan Milletvekilliği Ara Seçimlerinde Toplumcu Demokrasi Partisi'nden Mağusa Milletvekili seçildi.

2013 ve 2018 genel seçimlerinde yeniden Toplumcu Demokrasi Partisi'nden Mağusa Milletvekili seçildi. Evli ve bir çocuk babasıdır.