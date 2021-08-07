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Hükümetler aşıya teşvik için harekete geçti

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Tüm dünyada Delta varyantı kabusu yaşanırken, ülkeler de aşılamaya teşvik etmek için ilginç yöntemlere başvuruyor. Yerel yönetimler, hükümetler ve STK’lar yürüttükleri kampanyalarla aşı olan kişi sayısını artırmayı hedefliyor.
Hükümetler aşıya teşvik için harekete geçti

Tüm dünyada Delta varyantı kabusu yaşanırken, ülkeler de aşılamaya teşvik etmek için ilginç yöntemlere başvuruyor. Yerel yönetimler, hükümetler ve STK’lar yürüttükleri kampanyalarla aşı olan kişi sayısını artırmayı hedefliyor.

İşte ülkelere göre corona aşısı teşvik yöntemleri;

Almanya: Almanya’da corona aşısına teşvik için özel etkinlikler düzenleniyor. “Aşılamanın uzun gecesi” isimli etkinliklere katılanlara alkolsüz bira dağıtılırken, konserler düzenleniyor. İnsanların bu sayede aşı olmaları sağlanıyor. Öte yandan, pazar yerleri, marketler, eğlence parkları veya açık havada yapılan futbol müsabakalarında seyyar ekipler ile aşılanma imkanı sunuluyor. Thüringen’in Sonneberg kentinde ise insanlara aşı olmaları halinde ödül olarak sosis vaat edildi. Kampanyaya ilgi beklenenden fazlaydı.

Tayland: İlginç aşı kampanyalarından birine imza atan ülkelerden biri de kuşkusuz Tayland.  Mae Chaem kırsal bölgesinde, gönüllü olarak aşı yaptırmaya gelen ve yaptıranlar arasında düzenlenen bir çekilişle her hafta bir talihliye inek hediye edildiğini açıkladı. Kampanya o kadar ilgi gördü ki, aşı kuyrukları oluştu. Yetkililer, ülkede aşılamanın yüzde 70’lere ulaşana kadar kampanyaları sürdüreceklerini açıkladı.

Bedava flört hediye ediyorlar

Hollanda: Hollanda ise bekarları ve yalnızları aşılamaya ikna edecek bir teklifle harekete geçti. Hollanda’nın Haarlem kentinin sorumlu sağlık dairesi, bekarları görücüye çıkmaya davet etti ve isteyen herkesin bir bedava flört buluşmasından aşı olmak şartıyla faydalanabileceğini duyurdu. Böylelikle yeni biriyle buluşmak için gelen herkes aşılanmış oldu.

İngiltere: İngiltere'de, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün ortak çalışması kapsamında, gençlere kullandıkları bazı uygulamalarda indirim ve teşvikler sunuluyor. Uber, Bolt, Deliveroo ve Pizza Pilgrimsin, Covid-19 aşısı olan müşterilere indirim ve teşvik sunan işletmeler arasında yer aldığı belirtildi.

Finlandiya: Her ne kadar İskandinav ülkeleri corona virüs pandemi sürecinden dünya geneli kadar etkilenmemiş olsa da, Finlandiya işini sağlama almak istedi ve ülkenin tanınmış isimlerini devreye soktu. 2006 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Lordi müzik grubunun solisti, o ünlü canavar kostümü ile ikinci doz aşısını halkın gözleri önünde
oldu.

Her gün bedava donut

Yunanistan: Yunanistan'da Haziran ayında hükümet, aşılanan kişi sayısını artırmak için teşvik olarak ilk doz aşısını yaptıran 18-25 yaş arası gençlere 150 euroluk hediye çeki vereceğini açıklamıştı.

ABD: ABD’de eyaletler aşı kampanyaları için ilginç yöntemler bulmaya devam ediyor.  Eyaletler ve yerel yönetimler bedava uçak bileti, lüks gemi gezisi, üniversite bursu, ücretsiz taksi yolculuğu için hediye çeki, alışveriş hediye çekleri, büyük spor müsabakalarına giriş kartı, bedava içecek gibi farklı ve renkli hediyeler sundu. En çok ses getiren kampanya ise sevilen tatlısı Amerikan çöreklerini (donut) satan Krispy’nin yaptığı oldu. Aşı olan herkes bir Krispy şubesine giderek aşı kimliğini gösterdiğinde sevdiği bir donut ücretsiz verildi. Üstelik bunu her gün yapabilme hakkı da var. Onu da aşarak daha da çok ilgi çeken kampanya ise ABD’de bir lobi kuruluşunun kampanyası oldu. Kuruluş New York ve Washington kentlerinde aşı olanlara esrar hediye etti.

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