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Hür eşekler için bisiklet kampanyası!

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Hür eşekler için bisiklet kampanyası!
Dipkarpaz İlim-Sanat, Doğa, Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Dipkarpaz'da yaşam süren hür eşeklerin ihtiyaçlarını karşılamak adına bir kampanya düzenledi.

Gazetemiz Detay Kıbrıs'ın yazarlarından Fırat Borak'ın da gönül verdiği Dipkarpaz İlim-Sanat, Doğa, Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Dipkarpaz'da yaşam süren hür eşekler için yeni bir yardım kampanyası oluşturdu.

Dernekten yapılan açıklamada kampanya kapsamında bisiklet kiralanıp elde edilen gelirin eşeklerin ihtiyaçları için kullanılacağı açıklandı.

Dernek üzerinden duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunan Borak, destek vermek isteyenlerin bisiklet bağışında bulunabileceğini kaydetti.

Borak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün itibari ile daha önce başlatmış olduğumuz güzel bir projenin devamını getirmek istiyoruz. Amacımız; Dipkarpaz'da bulunan eşeklerin yem ihtiyacını özellikle yaz aylarında biraz olsun azaltmak. Bu bakımdan, Dipkarpaz İlim-Sanat, Doğa, Çevre Koruma Ve Sosyal Aktivite Derneği olarak bisikletlerimizi kiralayıp, buradan elde edilen geliri bu alana harcamayı planlamaktayız.

Sonuç olarak; bisikleti olup kullanmayan, herhangi bir nedenden ufak arızası olup yapamayan, çocuğu büyüdüğü için bir kenara atan... v.s bu güzel projeye bir destek de sen ver. Derneğimize bağış olarak vermek istediğiniz bisikletleri almaya ve bu alanda gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Katkı koymak isteyen herkes bize buradan veya dernek sayfamızdan ulaşabilir.

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