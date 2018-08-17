  • BIST 85.527
  • Altın 220,044
  • Dolar 5,8071
  • Euro 6,6133
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Hür-İş, Maliye Bakanı Denktaş’ı siyah çelenkle protesto etti

» »
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın dün sendikalarla gerçekleştirdiği toplantıya çağrılmaması nedeniyle bu sabah Maliye Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.
Hür-İş, Maliye Bakanı Denktaş’ı siyah çelenkle protesto etti

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın dün sendikalarla gerçekleştirdiği toplantıya çağrılmaması nedeniyle bu sabah Maliye Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı.

Hür-İş yetkililerinin de hazır bulunduğu protestoda konuşan Federasyon Başkanı Ahmet Çaluda, Hür-İş’e ayrımcılık yapıldığını dile getirerek, Maliye Bakanı Denktaş’ı ve bürokratlarını “iş bilmezlikle” suçladı. 
Çaluda konuşmasında, asgari ücretin dövizde yaşanan gelişmeler sonucu eridiğini de kaydetti.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün kamuda yetkili 6 sendikanın temsilcileriyle hükümetin ekonomik tedbir konusundaki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hakkında ceza davası dahi bulunmamaktadır16 Ağustos 2018 Perşembe 20:06
  • CTP dönemindeki yolsuzluklarla ilgili hiçbir adım atılmadı16 Ağustos 2018 Perşembe 20:03
  • Lefke’nin kurtuluşu törenle kutlandı16 Ağustos 2018 Perşembe 20:01
  • Denktaş, kamuda yetkili 6 sendika ile bir araya geldi16 Ağustos 2018 Perşembe 19:59
  • PGM bayram mesajı yayımladı16 Ağustos 2018 Perşembe 18:44
  • Yapılan zamlar dövizdeki artıştan kaynaklı16 Ağustos 2018 Perşembe 18:40
  • Son Dakika: UBP Kurultayı 27 Ekim’de16 Ağustos 2018 Perşembe 18:38
  • Şahali, kaplumbağaları koruma cemiyetini kabul etti16 Ağustos 2018 Perşembe 16:53
  • Ekmeğe zam geliyor...16 Ağustos 2018 Perşembe 16:49
  • Kurban Bayramı tatili kaç gün? Tatil ne zaman?16 Ağustos 2018 Perşembe 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti