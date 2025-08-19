Hür-İş, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapacak

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), “kendilerini kritik kurumlardaki temsiliyetlerinden uzaklaştırmaya çalıştığı” gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yarın saat 10.00’da basın açıklaması yapacak.
Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hükümetin Hür-İş Federasyonu’nun dürüstlüğünden rahatsız olduğunu ve bu nedenle kendilerini kritik kurumlardaki temsiliyetlerinden uzaklaştırmaya çalıştığını savundu.
