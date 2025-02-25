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Hür-İş'ten limanlarda süresiz grev uyarısı

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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), limanlarla ilgili  toplu iş sözleşmesindeki koşulların yerine getirilmemesi halinde limanlarda süresiz greve gidileceğini bildirdi.
Hür-İş'ten limanlarda süresiz grev uyarısı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), limanlarla ilgili  toplu iş sözleşmesindeki koşulların yerine getirilmemesi halinde limanlarda süresiz greve gidileceğini bildirdi.

Federasyon, “maaş, sosyal güvenlik yatırımları, vergi ve sosyal haklar konusunda herhangi bir engel, kısıtlama ve/veya özlük hakların ödenmemesi” gibi olumsuz bir koşul olması halinde limanlarda süresiz grev yapacağını duyurdu.

Hür-İş Federasyonu’na bağlı Gazimağusa ve Girne limanlarında örgütlü ve yetkili sendika Liman-Sen Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinde yetkilendirilen Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yeltekin, şunları kaydetti:

“Sendikamız Liman-Sen ile Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şti. arasında imzalanmış ve yürürlükte bulunan 01.10.2024-30.09.2026 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesindeki maaş, sosyal güvenlik yatırımları, vergi ve sosyal haklar konusunda herhangi bir engel, kısıtlama ve/veya özlük hakların ödenmeme gibi olumsuz bir koşul olması halinde limanlarda süresiz greve gidilecektir.

Bu bağlamda, başta hükümet ve ilgili bakanlık devletimizin yasalarına uygun hareket ederek konuya en hassas noktadan yaklaşmalı, aksi halde tüm olumsuzluklardan sorumlu olacaklardır.”

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