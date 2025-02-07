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Hüseyin Tüfekçi tutuksuz yargılanacak!

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İhale almak için sahte bilanço ve borcu yoktur belgesi sunduğu iddiasıyla tutuklanan iş insanı müteahhit Hüseyin Tüfekçi yeniden mahkemeye çıkarılarak, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.
Hüseyin Tüfekçi tutuksuz yargılanacak!

Polis memuru Hüseyin Yıldıran mahkemede olguları aktardı.

Yıldıran, zanlının 4 Şubat’ta “sahte beyanla resmi evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme, iptal edilmiş veya günü geçmiş RES belgeleri tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs, yasal görevlere riayetsizlik etmek”suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK), Merkez Bankası yeni binası için açtığı 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki ihaleye yapılan başvurularla ilgili gizli bir soruşturma başlatıldığını anımsattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının, 4 Ekim 2017 tarihinde yaptığı 12 adet mal satışını, 31 Aralık 2022 tarihinde yapmış gibi gösterdiğini söyledi. Polis,  zanlının böylece, 2022 yılı şirket bilançosunu KDV dahil 70 milyon 109 bin TL‘ye yükselttiğini ve Vergi Dairesi tarafından 2022 yılı tarihli resmi belge düzenlenmesini tahrik ettiğini söyleyen polis, 20-22 Ocak 2025 tarihlerinde de bu belgeyi MİK’e vererek tedavüle sürdüğünü ve böylece “Sahte Davranışla Para Temin Etmeye Teşebbüs” ettiğini belirtti. Zanlı Hüseyin Tüfekçi‘nin, 20-22 Ocak 2025 tarihleri arasında, aynı ihaleye katılabilmek amacıyla 14 Ocak 2025 tarihinde Vergi Dairesi‘nden borcu yoktur yazısı aldığını belirten polis, 20 Ocak 2025 tarihinde de zanlının, Vergi Dairesi‘ne 69 milyon 513 bin TL ek kâr beyanı sunarak, 31 milyon 805 bin TL vergi borcu oluşmasını sağladığını kaydetti.

Polis, ek vergi borcu oluşmasına rağmen, zanlının daha öncesinde aldığı “vergi borcu yoktur” yazısını, MİK’e verdiğini ve tedavüle sürdüğünü aktardı.

Polis memuru, Merkezi İhale Yasasına aykırılık tespit edilerek, başlatılan soruşturma sonucu zanlının 4 Şubat 2025 tarihinde tutuklandığını ve itiraf içerikli ifade verdiğini söyledi.

Polis, aynı gün zanlının şirketinde arama yapıldığını; Tüfekçi ve Aktunç şirketlerinin 30 Ocak 2025 tarihinde MİK’e sunduğu ihale teklif dosyasının emare alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlı Tüfekçi’nin ofisinde yapılan aramada, söz konusu taşınmaz mallarla ilgili satış belgeleri, fatura blogu ve mallarla ilgili başka bir firmanın yaptığı ve ödeme belgelerinin emare alındığını da mahkemeye aktardı.  Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirten polis, konu suçlarını Ağır  Ceza Mahkemesi’nin yetkisine giren ve on yıla kadar hapis cezası öngören suçlardan olduğuna vurgu yaptı.

Polis memuru, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin, 300 bin TL nakliye teminat yatırması ve KKTC Vatandaşı iki kefilin birer milyon TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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