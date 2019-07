Ibrahimovic'te 'Sarbi' vakası (Video)

Bu hata, Sabri Sarıoğlu’nun Galatasaray'da oynadığı dönemde adının ‘Sarbi’ olarak yazılmasını akıllara getirdi.

Amerikan Ulusal Futbol ligi MLS'te Los Angeles Galaxy ve Toronto'nun karşı karşıya geldiği, Dignity Health Sports Park stadyumunun ev sahipliği yaptığı mücadelede İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in formasındaki hata dikkat çekti.

The kitman at LA Galaxy has had a nightmare with Zlatan Ibrahimovic's shirt



IRBAHIMOVIC?!