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Ibrahimovic'te 'Sarbi' vakası (Video)

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Kariyerini MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de sürdüren futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in ismi formasının arkasında "Irbahimovic" olarak yazıldı.
Ibrahimovic'te 'Sarbi' vakası (Video)

Bu hata, Sabri Sarıoğlu’nun Galatasaray'da oynadığı dönemde adının ‘Sarbi’ olarak yazılmasını akıllara getirdi.

Amerikan Ulusal Futbol ligi MLS'te Los Angeles Galaxy ve Toronto'nun karşı karşıya geldiği, Dignity Health Sports Park stadyumunun ev sahipliği yaptığı mücadelede İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in formasındaki hata dikkat çekti.

 

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