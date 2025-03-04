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İçişleri Bakanlığı uzlaşıya varıldığını açıkladı

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İçişleri Bakanlığında Bakan Dursun Oğuz ile bir araya gelen BELEDİYE Emekçileri Sendika (BES) Başkanı ve yönetim kurulu heyeti uzlaşıya vardı.
İçişleri Bakanlığı uzlaşıya varıldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığında Bakan Dursun Oğuz ile bir araya gelen BELEDİYE Emekçileri Sendika (BES) Başkanı ve yönetim kurulu heyeti uzlaşıya vardı.

Belediye Personel Değişiklik Yasası’ndaki sıkıntıların bir an önce giderilmesi için Bakan Oğuz’a talepte buluna sendika yetkilileri 24 Mart 2025 tarihine kadar aldıkları eylem kararını askıya aldılar.

Toplantıya Bakanlık Müfettişi Fırat Yılmaz ve Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen de katıldı.

65/2007 Belediyeler Personel Yasası tahtında hazırlanacak olan atama ve sınav tüzüğünün daha kapsamlı uygulanabilmesi için hazırlanacak olan yasa tadilatı 24/03/2025 tarihine kadar Bakanlar Kurulu tarafından meclise gönderilmesi sağlanacak.

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