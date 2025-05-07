İçişleri Bakanlığı’ndan “Vatandaşlık” Paylaşımına Soruşturma

Bugün sosyal medya platformlarından birinde “Vatandaş olmak isteyen bana ulaşsın” şeklinde yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımız tarafından değerlendirilmiştir.

Bugün sosyal medya platformlarından birinde “Vatandaş olmak isteyen bana ulaşsın” şeklinde yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımız tarafından değerlendirilmiştir.

Söz konusu paylaşım, kamu düzeni ve devletimizin yasal prosedürleri açısından son derece hassas bir konu olup, İçişleri Bakanlığımız tarafından ciddiyetle ele alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne resmi bildirimde bulunulmuş ve gerekli inceleme ile soruşturmanın başlatılması talimatı verilmiştir.

Vatandaşlık işlemleri, yasalar ve mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili makamlarca yürütülmekte olup; bu sürece dair kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki her türlü paylaşım ve girişime karşı gerekli hukuki adımlar atılacaktır.