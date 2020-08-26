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İhtiyar Heyeti Üyeliğine Adaylık İçin Başvuru Tarihi 4 Eylül

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı gün yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde ihtiyar heyeti üyeliğine adaylığını koyacak kişilerin, 4 Eylül Cuma günü, İlçe Seçim Kurulu'na başvurmaları gerektiği bildirildi.
İhtiyar Heyeti Üyeliğine Adaylık İçin Başvuru Tarihi 4 Eylül

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı gün yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde ihtiyar heyeti üyeliğine adaylığını koyacak kişilerin, 4 Eylül Cuma günü, İlçe Seçim Kurulu'na başvurmaları gerektiği bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) yapılan duyuruda, 11 Ekim’de yapılacak seçim için yapılacak başvuruların, adayın Anayasa ve Yasanın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğunu belirten, adayın imzasını taşıyan bir yazı ile yapılacağı belirtildi.

Duyuruya göre başvurular,  polis karakter belgesi, en az üç yıldan beri daimî ikametgâhının KKTC'de olduğunu gösteren muhtar belge veya belgeleri, Kimlik Kartı veya fotokopisi ve erkek adaylar için yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi ile birlikte yapılacak.

Başvurular bağımsız aday tarafından şahsen yapılabileceği gibi, yazılı olarak yetkilendirilen biri tarafından da yapılabilecek. Başvuru ve yetkilendirme ile ilgili müracaatlar herhangi bir şekle tabi olmamakla birlikte arzu eden adaylar İlçe Seçim Kurulları tarafından bu amaç için düzenlenen formlardan yararlanabilecek.

Başvurular ile birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde, ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilecek.

Adaylıklarını koyanlar, 4 Eylül Cuma günü Bayrak Radyo ve Televizyonunda akşam ana haber bülteninden hemen sonra geçici olarak ilân edilecek.

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