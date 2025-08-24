İki ayrı trafik kazası: 5 yaralı

  • BIST 11372.33
Ülkede son iki günde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı.

Gazimağusa’da dün saat 15.00 sıralarında, Yeni Hastane Yolu’nda seyreden MN 589 plakalı aracın sürücüsü Dilara Dinler (24), virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araç yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki dere yatağına düşerek yan yattı. Boyun travması yaşayan sürücü, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Girne’de ise bugün saat 03.00 sıralarında, Beşparmaklar Caddesi’nde HR 009 plakalı araç sürücüsü Abdurrahman Demir (29), dikkatsiz şekilde seyir halindeyken karşı yönden gelen TMH 250 plakalı araca çarptı. Kazada, TMH 250 plakalı aracın sürücüsü Erdal Bilgeç (48) ile yolcuları İbrahim Selçuk (22) ve Ruhat Keklik (23) ile Demir yaralandı. Yaralılar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

