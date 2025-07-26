İki Kişi Alkollü Halde Birbirine Girdi

Polis açıklamasına göre, S.G. (E-31) ve E.B. (E-63) isimli iki şahıs, aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından birbirlerine saldırdı. Olay esnasında S.G.’nin 262 miligram, E.B.’nin ise 252 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu tespit edildi.

İkili, birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurmak suretiyle kavga ederken, aynı zamanda yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Her iki şahıs da tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.