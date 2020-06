KKTC’deki ve Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik veriler ve sınır kapılarının açılması konularının ele alınacağı İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bugün telekonferans usulüyle ikincisi yapılacak toplantısında varılacak sonucun, “çok şeyi belirleyeceği” iddia edildi.

Politis haberi “Barikatların Açılması Bıçağın Ağzında… Epidemiyologlar Barikatlar İçin Cuma Günü Başkanlıkta… Hükümet Olası Bütün Senaryoları İnceliyor Ancak Kartlarını Kapalı Tutuyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazetenin “kritik” diye nitelediği bugünkü telekonferansın büyük bölümünü, yurt dışından uçuşlara dair ülkelerin kategorizasyonu ve tarafların her birinin bu kategorizasyonu nasıl yaptığı ile sınır kapılarının açılması halinde önümüzdeki dönemde alınması beklenen önlemler oluşturacak.

Haberde Ercan Havaalanı’nın bugün itibarıyla Türkiye’den uçuşlara açılacak olması bağlamında, Rum Yönetimi’nin, Türkiye’de son 24 saat içerisinde yeni tip koronavirüs vakalarında yaşanan artıştan endişe duyduğu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da endişesini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdiği kaydedildi.

Habere göre, Türkiye’nin KKTC’nin ülkeler listesinde A kategorisinde olması ve Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı uçuşların bugün başlayacak olması, KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarının açılması görüşmeleri arifesinde Rum Yönetimi’ni alarma geçirdi.

Haberde Rum Yönetimi’nin, bu meseleyle ilgili olası bütün ihtimalleri ve senaryoları incelemekte olduğu, virüsün KKTC’ye yeniden yayılmaması için KKTC’nin 1 Temmuz’dan sonra bu gelişleri bir şekilde denetlemesi gerektiğine inandığı kaydedildi.

RUM BAŞKANLIK SARAYI BAZI HAREKETLERDE BULUNABİLİR

Rum Başkanlık Sarayı’nın önümüzdeki günlerde bu konuda bazı hareketlerde bulunabileceği belirtilen haberde epidemiyolojik danışma grubu ile cuma günü saat 09.00’da planlanmış görüşmesi olduğuna dikkat çekildi.

Anastasiadis’in epidemiyolojik danışma grubunun kendisine ileteceklerini dinleyeceğini ve buna bağlı olarak meseleyi nasıl yöneteceğine dair nihai kararını alabileceğini belirten gazete bir yandan sınır kapılarının kapalı kalmaması, öte yandan da Rum Yönetimi’nin, geçişler sırasında yeterli denetim için gereken ön hazırlığı yapıp yapmadığının netleştirilmesi gerektiğini yazdı.

Habere göre Sağlık Teknik Komitesi’nin bugünkü telekonferansının büyük bölümünde iki taraftaki epidemiyolojik durum ve tarafların yurt dışından uçuşlar konusunda ülkeleri kategorize etme yöntemlerine ayrılması bekleniyor. Her iki tarafın epidemiyologları uçuş kabul edilecek ülkeler kategorilerini nasıl yaptıklarını anlatacak.

Rum epidemiyolojik danışma grubu için mihenk taşı, KKTC’nin göstergesi 1’in üzerinde olan, yani bulaşma riskinin yüksek olduğunu ülkeleri birinci kategoriye koyup koymadığı olacak.

Bugünkü toplantıda KKTC’nin geçiş noktalarında hangi önlemleri alacağı konusunda bilgi almayı bekleyen Rum epidemiyoloji grubu üyelerinden bazıları, bütün kapıların aynı anda açılmamasının daha iyi olacağı kanaatinde.

Üzerinde çalışılan önlemlerden biri de geçiş yapacak kişilerden, yeni tip koronavirüs testinin negatif olduğunu belgeleri dışında, seyahat ettikleri ülkeleri belirtecekleri bir form doldurmalarının talep edilmesi. İlk aşamada, en azından birkaç gün, sınır kapılarından geçiş yapabilecek kişilerin kategorize edilmesi ihtimalinin de göz ardı edilmediğine işaret edilen haberde, bunların, önümüzdeki günlerde siyasi düzeyde kararlaştırılacak konular olduğuna vurgu yapıldı.

KARAYANNİS “ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ, BÜTÜN BARİKATLAR AYNI ANDA AÇILMAMALI”

Öte yandan Alithia “Petros Karayannis: Türkiye Konusunda Özellikle Dikkatli Olmalıyız” başlıklı haberinde Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Danışma Kurulu üyesi Lefkoşa (Rum) Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Biyoloji öğretim görevlisi Petros Karayannis’in bugün ikincisi gerçekleştirilecek İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplantısında gündeme getireceklerine dair Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre Karayannis, KKTC’nin ziyaretçi kabul edeceği ülkelerin yeni tip koronavirüs salgını açısından “tehlikeli” buldukları ülkelerden olup olmadığı konusunda özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin, KKTC’nin 1 Temmuz itibarıyla uçuş kabul edeceği ilk kategorideki ülkeler arasında olduğunun hatırlatılması üzerine özetle şunları söyledi:

“Biz çok endişeleniriz ve yarın onlara söyleyeceğiz. Bizim kategorilerimizle karşılaştırma yapılacak. Ziyaretçi kabul edilecek ülkelerin, tehlikeli gördüğümüz ülkelerden mi olduğu konusunda çok dikkatli olmalıyız. Örneğin, birinci kategoriye göstergesi 1’in üzerinde ve bulaşma riski olan ülkeleri koydularsa kendilerine ‘bundan endişe duymuyorsunuz da bizim 1’in altındaki ülkelerin yer aldığı bizim kategorimizden mi endişe ediyorsunuz?’ diyeceğiz.”

Karayannis, KKTC’den Rum tarafına geçmek isteyecek ziyaretçilerden, yeni tip koronavirüs testinin negatif olduğunu belgelemeleri ve karantinaya girmelerinin dışında, hangi havaalanlarını kullanarak hangi ülkeleri ziyaret ettiklerine dair bir form doldurmalarını isteyeceklerini de kaydetti, şunları da söyledi:

“Bütün barikatlar aynı anda açılamaz. Bazıları açılmalı ve bir 15 gün gözlemlenmeli, ondan sonra ilerlemeliyiz. Ancak bu karar siyasi düzeyde alınacak. Kıbrıs Türk tarafı, bizim yaptığımız gibi, işgal bölgelerindeki epidemiyolojik görüntü analizi sunmadı.”

“BİR ŞEY GİZLİYORLAR”

Aynı gazete “İşgal Bölgeleri: Vakalarla İlgili Görüntüsü Bulanık… Yeni Tip Koronavirüsle İlgili Bir Şey Gizliyorlar” başlığıyla manşete çektiği haberinde Cumhurbaşkanlığı’na ve Rum tarafına analitik verileri vermeyi reddederken, KKTC’de her gün yapılan sıfır vaka açıklamasının “su götürdüğünü”, son günlerde epidemiyolojik durumu ağırlaşan Türkiye ile uçuşları yeniden başlatmaya hazırlanan UBP-HP hükümetinin bu konuda “bir şeyler sakladığını” iddia etti.

Gazete Başbakanlık Sağlık Kurulu’ndan istifa eden üyelerin, “Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın uzun süredir uzman görüşü almadan karar verdiğini, bilimsel kriterlere dayanmayan, gelen tepkilere göre değiştirilen kararlar uyguladıklarını doğruladıklarını” iddia etti.

Gazete Türkiye’den KKTC’ye gelen özel jet konusunu da ikinci manşet olarak; “‘Seks ve Kumar’ İçin Karantinayı Kırdılar… İşgal Bölgelerinde Türkiye’den Özel Jet Gelmesiyle İlgili Sansasyon Sürüyor… Özersay’ın Halkın Partisi, Pozisyonunu Ayırıyor ve ‘Hükümetteki’ Ortaklarından İzahat İstiyor” başlık ve spotlarıyla verdi. Konuyla ilgili KKTC medyasına yansıyan haberlerden bir derleme aktardı.