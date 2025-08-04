İki trafik kazası, iki yaralı

Lefkoşa-Güzelyurt ile Girne-Tatlısu ana yolunda, dün gece, meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, 110 miligram alkollü olan Pınar Hançerlioğlu (K-39), yönetimindeki NP 345 plakalı araçla Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda seyrederken, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden Mutlu Cengaver (E-45) yönetimindeki ZMV 357 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ZMV 357 plakalı araç, yoldan çıkarak boş arazide durdu. NP 345 plakalı araç ise, yol kenarındaki ağaca ardından yol kenarında park halinde bırakılan PM 305 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet de, hurma ağacına çarpıp durdu.

Kazada yaralanan NP 345 plakalı araç sürücüsü Pınar Hançerlioğlu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Girne-Tatlısu ana yolundaki kaza…

Girne-Tatlısu ana yolunda meydana gelen kazada ise, Kıvılcım Çağıner (K-56), yönetimindeki LR 005 plakalı araçla bir restoranın park alanından ana yola çıkarken ana yoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden Girne istikametine doğru dönüş yaptı. Araç, o esnada ana yolda seyreden Yusuf Koca (E-34) yönetimindeki ZC 063 plakalı aracın önünü tıkadı ve ii araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulup takla atan ZC 063 plakalı araç ana yol durdu.

Kazada yaralanan ZC 063 plakalı araç sürücüsü Yusuf Koca, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.