İki yol projesinde de son aşamaya gelindi...

Uzun süredir bakım ve onarım bekleyen Güvercinlik-Çayönü Yolu’ndaki asfaltlama çalışmalar ilerlerken, Güvercinlik Kavşağı-Eski Gazimağusa Anayolu Arası Bağlantı Yolunda asfaltlama çalışmaları başladı. Böylece her iki projede de son açamaya gelinmiş oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün bölgeye giderek her iki yolda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Arıklı, Güvercinlik-Çayönü Yolunun yenilenme sürecine destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Güvercinlik Kavşağı-Eski Gazimağusa Anayolu Arası Bağlantı Yolunun yapımında Karayolları Dairesi ile iş birliği yapan Gazimağusa Belediyesi, Beyarmudu Belediyesine ve asfaltlama çalışmalarını üstlenen bölge müteahhitlerine teşekkür etti.

Arıklı, K.K.T.C. Karayolları Master Planı Uygulama Protokolü kapsamında yürütülen Güvercinlik-Çayönü Yolu çalışmalarının kısa bir duraksamanın ardından yeniden başladığını ve artık son aşamaya gelindiğini söyledi. Güvercinlik Kavşağı-Eski Gazimağusa Anayolu Arası Bağlantı Yolundaki yenileme çalışmalarının da yakında tamamlanacağını belirten Arıklı, şunları kaydetti:

“Her iki güzergâhın tamiratı, bölge halkı tarafından uzun zamandır talep ediliyordu. Gecikmeli de olsa halkımızın taleplerini yerine getirmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor.”

Arıklı, Güvercinlik-Çayönü Yolu ile Güvercinlik Kavşağı-Eski Gazimağusa Anayolu Arası Bağlantı Yolu’nun bölge halkına ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, geçtiğimiz Ocak ayında bölgeye giderek Güvercinlik Kavşağı-Eski Gazimağusa Anayolu Arası Bağlantı Yolunda incelemelerde bulunmuş ve yolun yeniden yapımı konusunda iş birliği kararı almıştı.

Yaklaşık 900 metre uzunluğunda ve sekiz metre genişliğinde olan yolun yeniden yapımı yaklaşık 22 milyon TL’ye mal oldu.

Güvercinlik-Çayönü Yolundaki yenileme çalışmasıyla 17,5 kilometre uzunluğundaki yolda tehlike arz eden çökmeler ve virajlar devre dışı bırakılacak, yağmur sularının biriktiği yerler tamamen kazınarak yenilenecek ve yolun bazı bölümleri de genişletilerek daha geniş seyahat imkanı sağlanacak.