  • BIST 5.191,83
  • Altın 1164.692
  • Dolar 18.799
  • Euro 20.4291
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İklim değişikliğinden en fazla kutup bölgeleri etkileniyor

» »
İklim değişikliğinden en fazla kutup bölgeleri etkileniyor
İklim değişikliğinden en fazla kutup bölgeleri etkileniyor

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, "Karasal buzulların ana karadan koparak okyanusa entegre olduğunu görüyoruz. Bu durum, deniz suyu seviyesini artırma potansiyeli olduğu için çok büyük risk arz ediyor" dedi.

Bilim insanı Prof. Dr. Özsoy, Antarktika ve Arktik bölge üzerindeki çalışmalarına uzanan yolu ve kutuplardaki güncel çalışmaları anlattı.

İklim değişikliğinin dünyanın bir gerçeği olduğuna vurgu yapan Özsoy, bu iklim değişikliğinden en fazla kutup bölgelerinin etkilendiğini ifade etti.

Özsoy, ilk çalışmalarını Antarktika'daki deniz buzulları üzerinde yaptığını ve şu an aktif çalışmalarının iki kutup bölgesinde de devam ettiğini anlatarak şunları söyledi:

"Çok ciddi bir ekosistem deniz buzlarına bağlı olarak yaşıyor. Aslında iklim sisteminin de temel taşları Antarktika ve Arktik'teki deniz buzları. O dönem yaptığım bilimsel çalışmalar beni bugünlere getirdi. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak da bilimsel çalışmalarımızı Antarktika'ya taşıdık ve bu sene de kısmetse 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferimizi de icra edeceğiz. Arktik'te de kuzey bölgede iki tane seferimizi tamamlamış bulunmaktayız."

Özsoy, bilim insanlarının çalışmalarını kutuplarda sürdürmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, özellikle iklim değişikliğinden etkilenen deniz buzulları ya da karasal buzullar başta olmak üzere bir çok çalışmanın "gezegenin karakutusu" olarak nitelendirilen kutuplarda çalışılabileceğini anlattı.

"Arktik deniz buzlarının 3'te 1'i tamamıyla yok oldu"

Kuzey Kutbu'nda yer alan Arktik ve Güney Kutbu'nda yer alan Antarktika arasında birbirinden çok farklı değişimler gözlemlediklerinin altını çizen Özsoy, "Özellikle kuzeyde Arktik deniz buzlarının 3'te 1'inin tamamıyla yok olduğunu görürken, Antarktika'da bu azalmanın daha yeni yeni başladığını görüyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Özsoy, Antarktika'daki son durum noktasında Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve ABD Uzay Ajansı (NASA) tarafından gelen güncel görüntülerle de kıtanın son durumunu takip ettiklerini dile getirdi.

İklim değişikliği nedeniyle kutup bölgelerinde yaşanan değişikliklere de değinen Özsoy, "Sadece deniz buzu değil, karasal buzulların da çok ciddi biçimde ana karadan koparak okyanusa entegre olduğunu görüyoruz. Deniz buzları iklimimizin bel kemiği ve omurgası. Ama karasal buzlar da deniz suyu seviyesini artırma potansiyeli olduğu için çok büyük risk arz ediyor" diye konuştu.

Özsoy, kutup bölgelerindeki bilimsel çalışmalarının sürdüğünü ve Türkiye'nin kısa sürede hızlı yol katettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kutup bölgelerinde bilimsel çalışma yapan ülkelerin yüzde 40'ı ile aynı seviyelere gelmiş bulunmaktayız. Tabii ki bu bilimsel çalışmaların yelpazesi çok geniş. Hem yer bilimleri hem canlı bilimler olsun, fiziki bilimler olsun, aynı zamanda sosyal bilimlerin de çok ivmeli şekilde değer kazandığını görüyoruz. Çünkü Antarktika'ya baktığınızda hiçbir dünya ülkesine ait değil. Barışa ve bilime adanmış bir kıta ve dolayısıyla sosyal bilimler çok kuvvetli. Arktik'te okyanus bölgesine bakıyoruz, bu deniz buzundan arınmış bölgelerin de ülkeler tarafından bir paylaşımı söz konusu olacak görünüyor. Kutuplar hem sosyal hem de bilimsel anlamda çok kıymetli bölgeler."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM, küresel ekonomik büyümenin 2023'te yavaşlayacağını öngördü26 Ocak 2023 Perşembe 11:44
  • Antarktika’da Londra büyüklüğünde parça koptu25 Ocak 2023 Çarşamba 23:27
  • Dijital tarama ile 2.300 yıllık mumyanın sırlarını çözdüler24 Ocak 2023 Salı 23:48
  • Dünyada göç etme isteği son 10 yılın en yüksek seviyesinde24 Ocak 2023 Salı 23:16
  • Fitness uzmanından sabah egzersizi için ideal beslenme önerileri24 Ocak 2023 Salı 13:19
  • Dünyanın en şişman ülkeleri açıklandı… Listedeki ilk 10 ülke şaşırttı24 Ocak 2023 Salı 00:35
  • İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına İslam ülkeleri tepki gösterdi23 Ocak 2023 Pazartesi 14:25
  • Seksi Rus ajan Anna Chapman’ın nerede saklanıp yaşadığı ortaya çıktı22 Ocak 2023 Pazar 23:55
  • Son yıllarda işverenler en çok bu mesleklerden alım yapıyor22 Ocak 2023 Pazar 21:22
  • 50 bin yıl sonra Dünya’ya yaklaşıyor: Yeşil kuyruklu yıldız nasıl izlenecek?22 Ocak 2023 Pazar 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti