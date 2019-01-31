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ilk insan topluğuna ait olabilecek fosiller bulundu

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Sibirya'da ilk insan topluğuna ait olabilecek fosiller bulundu
ilk insan topluğuna ait olabilecek fosiller bulundu

 

Sibirya'da bir mağarada yapılan araştırmada ilk insanlara ait olduğu düşünülen fosillere rastlandı. Araştırmacıların bulunan türün, eski çağlardaki en gelişmiş insan topluluğu olabileceği belirtildi.

Sibirya’da bir mağarada yapılan çalışmada eski çağlarda yaşayan insanlara ait olduğu belirlenen iskelet ve diş fosilleri üzerinde yapılan incelemede Denisovanslara ait önemli bulgulara ulaşıldı. Altay Dağları eteklerindeki Denisovo Mağarası’nda bulunan ve Homo Sapienslerden daha farklı olduğu bilinen Denisovanslara ait bilgiler daha önceden oldukça sınırlıydı.

Araştırmacıların farklı teknikler deneyerek inceleme yaptığı türün, eski çağlardaki en gelişmiş insan topluluğu olabileceği belirtildi. Araştırma sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Yapılan DNA testleri sonucu Denisovansların, Papua Yeni Gine ve Avustralya’da kalıntılarına rastlanan insan türüyle benzerlikler gösterdiği ve farklı bölgelerde yaşayan bu toplulukların bir şekilde bir araya geldiği açıklandı.

Mağarada bulunan fosiller Denisovansların 200 ila 50 bin yıl öncesinde Sibirya’da yaşadığını gösteriyor. Soyu binlerce yıl önce tükenen insan türü Neanderthalslarınsa aynı bölgede 200 ila 80 bin yıl öncesinde yaşadığı belirtildi. Denisova Mağarası’nda bulunan bir kız çocuğu iskeletinde yapılan inceleme sonucuysa, çocuğun annesinin Neanderthal ve babasının da Denisovan olduğu, bu iki türün aynı bölgede etkileşime geçtiği belirlendi. Sonuçlar, kız çocuğunun 100 bin yıl önce burada yaşadığını gösteriyor. Hayvan diş ve kemiklerinden yapılmış kolyelerin ise yaklaşık 50 bin yıl öncesine ait olduğu açıklandı. Denisovansların yaptığı bu takıların çok yönlü gelişim ve entellektüelliğin bir göstergesi olduğu kaydedildi.

Avustralya’da bulunan Wollongong Üniversitesi öğretim üyelerinden jeokronoloji uzmanı Zenobia Jacobs, yeni keşiflerden dolayı oldukça mutlu olduklarını, Denisovansların kısa ve küçük dişleri harici dış görünüşüyle ilgili daha önceden başka bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. (Kaynak: euronews)

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