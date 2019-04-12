  • BIST 95.988
  • Altın 239,584
  • Dolar 5,7482
  • Euro 6,5056
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

İlk kara delik fotoğrafı: Tarihi karenin arkasındaki genç bilim kadını Katie Bouman

» »
Uzay bilimi alanında son yılların en önemli gelişmelerden biri olarak kayda geçen kara delik fotoğrafının ortaya çıkmasında 29 yaşındaki bir bilgisayar mühendisi de önemli rol oynadı.
İlk kara delik fotoğrafı: Tarihi karenin arkasındaki genç bilim kadını Katie Bouman

Katie Bouman, yakın bir zamana kadar imkansız olduğu düşünülen fotoğraflama sürecinde yazdığı algoritma ile başroldeki isimlerden biriydi.

Bouman, söz konusu algoritmayı 3 yıl önce Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yüksek lisans öğrencisi iken hazırlamaya başladı.

Başında olduğu projede, MIT ve Harvard'dan mühendisler, astrofizikçiler ve gök bilimciler vardı.

Kara deliğin fotoğrafını bir tek teleskopla çekmek mümkün değildi. Bu nedenle Bouman'ın yazdığı algoritma ile dünyanın farklı bölgelerindeki sekiz teleskoptan elde edilen veriler bir araya getirildi.

Bouman, söz konusu algoritmayı 3 yıl önce Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yüksek lisans öğrencisi iken hazırlamaya başladı.

Başında olduğu projede, MIT ve Harvard'dan mühendisler, astrofizikçiler ve gök bilimciler vardı.

Kara deliğin fotoğrafını bir tek teleskopla çekmek mümkün değildi. Bu nedenle Bouman'ın yazdığı algoritma ile dünyanın farklı bölgelerindeki sekiz teleskoptan elde edilen veriler bir araya getirildi.

_106407237_blackhole_telescope_640-nc.png

Bouman, fotoğrafı bilgisayarına yüklediği anı, "Ortaya çıkardığım ilk kara delik fotoğrafının oluşma sürecini inanmaz gözlerle izliyorum" mesajıyla paylaştı.

 

'Tarihte hakettiği yeri almalı'

Fotoğrafın yayınlanması sonrası 29 yaşındak Bouman, uluslararası ün sahibi oldu, ismi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

ABD siyasetinin yükselen ismi Demokrart Senatör Alexandria Ocasio-Cortez, Katie Bouman'ın "tarihte hakettiği yeri alması gerektiğini" söyleyen bir mesaj paylaştı.

Bouman'ın başarısı MIT ve Smithsonian Vakfı tarafından da kutlandı.

MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı şu mesajı paylaştı:

"MIT'de master öğrencisi olan Katie Bouman, 3 yıl önce ilk kara delik görselinin elde edilebilmesi için başlayan sürece liderlik etti. Bugün o fotoğraf yayınlandı."

_106406870_053398132-1.jpg

Bugün California Teknoloji Enstitüsü'nde doçent olan Bouman, beraber çalıştığı ekibin de alkışlanması gerektiği konusunda ısrarcıydı.

CNN televizyonuna konuşan Bouman, "Hiçbirimiz bunu tek başımıza başarmazdı. Bu gerçeğe dönüştüyse, pekçok farklı alanda çalışan çok sayıda kişinin sayesinde" dedi.

Dünya'dan 500 milyon trilyon km (500 kentilyon km, yaklaşık 53 milyon ışık yılı) uzaktaki kara deliğin fotoğrafını çekmek için yaklaşık 200 bilim insanı çalışmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı istismar ettiği iddia edilen kişi: Enerji yüklemedim22 Mart 2019 Cuma 11:54
  • “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi”nin görevi ne?21 Mart 2019 Perşembe 19:24
  • İş Kadınları Derneği panel düzenliyor19 Mart 2019 Salı 15:49
  • Rusya ile İsviçre'nin U-17 milli kadın futbolcuları maçın ortasında birbirine girdi (Video)19 Mart 2019 Salı 09:22
  • İşyerinde taciz ettiği kadına tazminat davası açtı14 Mart 2019 Perşembe 19:20
  • "Şok karar: Tecavüze uğrayamayacak kadar çirkin"12 Mart 2019 Salı 12:36
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Kutlama mı, hak arayışı mı?08 Mart 2019 Cuma 23:02
  • Dünyadaki kadın feministler ne için mücadele ediyor?08 Mart 2019 Cuma 22:46
  • Binlerce kadın Taksim’de toplandı08 Mart 2019 Cuma 20:45
  • Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt'ta 8 Mart yürüyüşleri yapıldı08 Mart 2019 Cuma 20:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti