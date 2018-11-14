İlk uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu

Tarihin ilk uzay ülkesi olarak 2016 yılında kurulan Asgardia, artık vatandaşlık için yıllık ücret talep ediyor. Karar, Asgardia'nın parlamentosu tarafından alındı.

İlk uzay ülkesi olarak tanımlanan Asgardia'nın Vatandaşlık Kanunu'nda değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişiklikler neticesinde Asgardia vatandaşları, vatandaşlık haklarını sürdürebilmek için yıllık 100 Euro ödemek zorunda.

Kararın parlamento tarafından büyük bir oy çoğunluyla alındığını belirten Asgardia Parlamentosu Başkanı Lembit Öpik,"Bu karar, uzaya yerleşme yolculuğumuzda bir sonraki adımı atabileceğimiz anlamına geliyor. Sizin fırsatınız, vatandaşık ücretini desteklerseniz, insanlık için bu yeni dev atılımı yapmamıza yardımcı olmaktır. Vatandaşlık Ücretine katkıda bulunmanız, evrende gezegenimizin ötesine yeni ufuklara ulaştığımızda, insanlığın bir sonraki macerasının tarihini aktif olarak inşa eden o elit topluluğun bir parçası olduğunuzu gösterir" ifadelerini kullandı.

Parlamentoda alınan karara göre, Asgardia vatandaşlığına yeni başvuracak olan kişiler, başvuruyu takip eden 30 gün içerisinde vatandaşlık ücretini ödemek zorunda. Halihazırda Asgardia vatandaşı olan kişiler ise ücretlerini herhangi bir zaman ödeyebilirler.

12 Ekim 2016 ile 1 Ekim 2018 tarihleri arasında Asgardia'nın geliştirilmesi için bağışta bulunan vatandaşlar 2019 yılına kadar vatandaşlık ücretini ödemekten muaf tutulacaklar. Vatandaşlık ücretini ödemeyi reddedenlerin ise vatandaşlıkları ve vatandaşlık hakları askıya alınacak.

İskandinav mitolojisinden tanrı Odin'in hüküm sürdüğü Asgard'dan esinlenilerek isimlendirilen Asgardia, Azerbaycan asıllı bilim insanı ve iş adamı Igor Aşurbeyli tarafından 2016 yılında kurulmuştu. Geçen haziran ayında resmi olarak devlet başkanı seçilen Ashurbeyli, insanların kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olarak tanımladığı Asgardia'nın, "Yeryüzü'ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamiyle bağımsız, özgür bir ortam" sunacağını söylemişti.

EN ÇOK TÜRKLER BAŞVURMUŞTU

​Asgardia'nın ilk aşaması Kasım 2017'de fırlatılan Asgardia-1 uydusuyla başlamıştı. 2.8 kilogram ağırlığında bir küp uydu olan Asgardia-1 şu anda yörüngede aktif durumda çalışıyor.

Asgardia'nın resmi web sitesinde yer alan ifadelere göre şu anda toplam 280 bin Asgardialı bulunuyor. Bu alanda Türkiye, tam 40 bin üyeyle listeye damgasını vurmuş durumda. Birinci sıradaki Türkiye'yi ABD, Hindistan ve Çin takip ediyor.