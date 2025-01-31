İlk ve orta dereceli okullarda karneler dağıtıldı, tatil başladı

İlk ve orta dereceli okullarda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönemi bugün tamamlandı.

23 Eylül'de başlayan eğitim öğretim yılında, İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerine bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 62 bin öğrenci, karnelerini alarak 16 günlük yarıyıl tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele’de Şehit İlker Karter İlkokulu ile Bekirpaşa Lisesi’nde karne dağıtım törenlerine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu Şehit İlker Karter İlkokulu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 15 günlük tatili en iyi değerlendirenlerin en mutlu kişiler olacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, çocuklardan tatilde yollara, doğaya ve sokaklara çıkarak oynamalarını, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını istedi.

Çavuşoğlu, ailelere, çocuklarını karnelere bağlı olarak değerlendirmemeleri tavsiyesinde bulunarak, “Çocuklar hepimizin canıdır, kanıdır ve geleceğimizdir. Onların birçok yeteneği var. Derslerdeki yeteneği istediğimiz gibi olmayanlar da olabilir ama önemli olan, onların sağlıklı ve mutlu olmalarıdır. Mutlaka toparlayacaklar, daha iyi olacaklar.” dedi.

Çavuşoğlu, ailelerden çocukların tatilde sosyal ve kültürel etkinliklere katılımına ve mutluluğuna katkıda bulunmalarını istedi.

Çavuşoğlu “Onların sağlığını koruyun, mutluluğunu artırın 17 Şubat’ta görüşmek üzere iyi tatiller.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra bir sınıfa girerek öğrencilere karnelerini verdi.