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İlk ve orta dereceli okullarda karneler yarın verilecek

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İlk ve orta dereceli okullarda  2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın tamamlanıyor.
İlk ve orta dereceli okullarda karneler yarın verilecek

İlk ve orta dereceli okullarda  2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın tamamlanıyor.

23 Eylülde başlayan eğitim öğretim yılında, İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 62 bin öğrenci, yarın karnelerini alarak 16 günlük yarıyıl tatiline girecek.

Kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile çıkacak.

Yarıyıl tatilinin ardından, 17 Şubat Pazartesi günü ders zili yeniden çalacak ve ikinci dönem başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 128 okulda yaklaşık 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 48 okulda yaklaşık 30 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi eğitim görüyor. Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde ise yaklaşık 450 öğrenci eğitim alıyor.

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