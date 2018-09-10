  • BIST 93.109
  • Altın 247,913
  • Dolar 6,4435
  • Euro 7,4642
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İmamlar, Lenin heykelini restore etti

» »
Orta Asya medyası, Tacikistan'ın güneyindeki Müslüman din adamlarının camilerde topladıkları haftalık bağışlarla Lenin heykelini restore ettiklerini işledi.
İmamlar, Lenin heykelini restore etti

BBC Türkçe'nin aktardığına göre,Bolşevik devriminin lideri Vladimir Lenin'in önderliğinde kurulan Sovyetler Birliği'nde yer alan ülkelerden Tacikistan'da da diğer Sovyet ülkeleri gibi 70 yıl boyunca ateizm yaygınlaşmıştı.

 

Lenin'in Şaruz kentinin merkezinde bulunan heykeli iki yıl önce kimliği belirsiz kişilerce devrilmişti.

Radio Liberty'nin Tacikçe Servisi olan Radio Ozodi'nin haberine göre saldırı sırasında eli kırılan heykele yeniden el yapılırken Lenin altın rengine boyandı.

Şaruz Kent Konseyi'nden Mehriniso Rajabova, heykeli restore ettirmek için para toplama fikrini imamların kent yönetimine getirdiğini söyledi ve ekledi:

"Heykeli tamir ettirdiler, heykel etrafındaki parkı da elden geçirdiler ve fıskiyeleri yaptırdılar."

Radio Ozodi'ye konuşan bir imam, restorasyonun maliyetini açıklamasa da her caminin haftada 100 dolar bağış topladığını söyledi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Myanmar'da Reuters muhabirlerine 7'şer yıl hapis03 Eylül 2018 Pazartesi 11:58
  • Miting sırasında drone ile çekim yaptı, casusluktan tutuklandı31 Ağustos 2018 Cuma 16:31
  • Japonya'dan Çin’e ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle protesto notası30 Ağustos 2018 Perşembe 11:14
  • 'Rol icabı' diye kandırıp hiç tanımadığı biriyle evlendirdiler29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:26
  • BM: Myanmarlı generaller soykırımla yargılanmalı27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:43
  • Hindistan’da sel sonrası yılan uyarısı25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:28
  • Çin ABD'nin yeni vergilerini DTÖ'ye taşıdı23 Ağustos 2018 Perşembe 23:38
  • Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında saklayan kocaya idam!23 Ağustos 2018 Perşembe 19:47
  • Hindistan Cammu Keşmir'e yeni vali atadı23 Ağustos 2018 Perşembe 15:22
  • Son dakika Çin'den ABD'ye darbe! 16 milyarlık vergi yürürlüğe girdi23 Ağustos 2018 Perşembe 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti