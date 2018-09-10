İmamlar, Lenin heykelini restore etti

BBC Türkçe'nin aktardığına göre,Bolşevik devriminin lideri Vladimir Lenin'in önderliğinde kurulan Sovyetler Birliği'nde yer alan ülkelerden Tacikistan'da da diğer Sovyet ülkeleri gibi 70 yıl boyunca ateizm yaygınlaşmıştı.
Lenin'in Şaruz kentinin merkezinde bulunan heykeli iki yıl önce kimliği belirsiz kişilerce devrilmişti.
Radio Liberty'nin Tacikçe Servisi olan Radio Ozodi'nin haberine göre saldırı sırasında eli kırılan heykele yeniden el yapılırken Lenin altın rengine boyandı.
Şaruz Kent Konseyi'nden Mehriniso Rajabova, heykeli restore ettirmek için para toplama fikrini imamların kent yönetimine getirdiğini söyledi ve ekledi:
"Heykeli tamir ettirdiler, heykel etrafındaki parkı da elden geçirdiler ve fıskiyeleri yaptırdılar."
Radio Ozodi'ye konuşan bir imam, restorasyonun maliyetini açıklamasa da her caminin haftada 100 dolar bağış topladığını söyledi.
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