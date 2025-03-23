İmamoğlu için Kıbrıs'ta da sandıklar kuruldu.. İşte oy kullanılacak yerler...

CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ön seçimini parti üyesi olsun ya da olmasın tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açtı. Kıbrıs'ta da bugün kurulan sandıklarda isteyen herkes oy kullanabilecek
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Mustafa Çağatay Caddesi No:46 (Medikalist Sağlık Ürünleri Ofisi)
İletişim: Bülent Bülent – 0533 855 85 01
LEFKOŞA
Şehit Özker Muhittin Sokak No:4, Küçük Kaymaklı / LTB Karşısı (Güneş Kırtasiye Ofisi)
İletişim: Tuncer Kayabaşı – 0533 855 19 19
MAĞUSA
Ayhan Niyazi Sokak, Kandilli Fırını Yanı (KKTC Cihibeyz Kültür ve Dayanışma Derneği Ofisi)
İletişim: Melek Gökkaya – 0533 830 27 62
CHP’nin çağrısı ;
“Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için gel, seç, tarihe geç! Varlığımızı inkâr edenlere karşı ‘Biz buradayız!’ demek için mahallelerde kurulacak sandıklarda oyunuzu kullanın.”
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