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IMF Başkanı Georgieva’dan yüksek risk uyarısı

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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisindeki belirsizliklerin 'olağanüstü yüksek' olduğunu belirterek, "Yüksek borç seviyeleri döneminde finansal istikrara yönelik riskler arttı" dedi.
IMF Başkanı Georgieva’dan yüksek risk uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel üst düzey yöneticiler ve üst düzey Çinli politika yapıcılarının bir araya geldiği yıllık Çin Kalkınma Forumu’nda konuştu.

Georgieva, gelişmiş ekonomilerde son zamanlarda bankacılık sektöründe yaşanan kargaşanın ardından finansal istikrara yönelik artan riskler konusunda uyarıda bulunarak, yüksek borç seviyeleri döneminde finansal istikrara yönelik risklerin arttığını belirtti.

FAİZ ARTIŞLARI KIRILGANLIKLARI DA ARTIRDI

IMF Başkanı, dünya ekonomisindeki belirsizliklerin ‘olağanüstü yüksek’ olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin bu yıl Ukrayna savaşı ve parasal sıkılaştırma nedeniyle yüzde 3’ün altına yavaşlamasının beklendiğini söyledi.

Georgieva, “Enflasyonla mücadele için uzun süreli düşük faiz oranlarından çok daha yüksek faiz oranlarına yapılan hızlı geçiş, bankacılık sektöründeki son gelişmelerde gördüğümüz gibi, kaçınılmaz olarak stres ve kırılganlıklar yaratıyor” dedi.

KÜRESEL BANKACILIK SEKTÖRÜ SARSILIYOR

Küresel finans sektörü, bankacılık sektöründe yaşanan çalkantılarla sarsıldı. İsviçreli bankacılık devi Credit Suisse UBS tarafından satın alınırken orta ölçekli bir ABD’li banka olan Silikon Vadisi Bankası da iflas etti.

Öte yandan banka hisseleri Deutsche Bank liderliğinde cuma günü yeniden düştü ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kurum hakkında “endişelenecek bir neden olmadığını” belirtti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Ocak ayında IMF, küresel büyümenin 2023’te yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a yavaşlayacağını ve ardından 2024’te yüzde 3,1’e yükseleceğini tahmin etmişti.

Kurum 2024 için daha iyi bir görünüm öngörse bile küresel büyümenin son on yılın ortalamasının altında kalacağını düşünüyor.

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