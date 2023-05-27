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IMF'den FED'e çağrı: İş henüz bitmedi

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IMF, yeni bir raporda ABD'nin bu yıl bir resesyondan kaçınabileceğini belirterek Fed'in faiz oranlarını tekrar yükselterek gelecek yılın sonlarına kadar orada tutması gerektiğini söyledi.
IMF'den FED'e çağrı: İş henüz bitmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD'de kalıcılaşan enflasyona ilişkin Fed'in faiz oranlarını mevcut yüzde 5-yüzde 5,25 aralığından bir çeyrek puan daha artırarak yüzde 5,25-yüzde 5,5 aralığına yükseltmesi gerektiğini öne sürdü.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarının olumlu yönde olabileceğini, ancak bunun verilere bağlı olacağını belirtti.

Georgieva, "Enflasyon inatla yüksek olmaya devam ediyor, PCE bize işin henüz bitmediğini söylüyor... Açıkçası, verileri takip etmeye devam etmemiz ve enflasyonu hedefe getirmenin ne kadar süreceğini görmemiz gerekiyor" dedi.

Georgieva'nın yorumları, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü açıklandıktan sonra geldi. Değişken gıda ve enerji fiyatları hariç tüketim harcamaları endeksi Mart ayındaki yüzde 4,6'dan hızlanarak Nisan ayında yüzde 4,7 arttı.
IMF raporunda, Fed'in geçen Mart ayından bu yana yaptığı on faiz artırımının enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine indirmeye yetmeyebileceği konusunda uyardı.

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