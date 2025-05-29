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İncirli: "Tatar, UBP'den oy alabilecek mi?

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Gazetesi Serhat İncirli Cumhurbaşkanlığı seçimini yazdı...
İncirli: "Tatar, UBP'den oy alabilecek mi?

Gazetesi Serhat İncirli Cumhurbaşkanlığı seçimini yazdı...

....

Ancak, hükümetin üç ortağı partinin taraftarı olan hemen herkes Tatar’ın bu işe uygun olmadığının farkında... 
Haliyle son derece gönülsüz bir destek olduğu açık... 

-*-*-

YDP’nin destek kararı toplantısına beş on kişi katıldı... 
DP’de kavga bile çıktı...
UBP’de, milletvekillerinin neredeyse yüzde 90’ı Tatar’a asla oy vermeyecek bunlara parti genel başkanı dahildir... 

-*-*-

Ama talimat yüksek yerden olduğu için istemeye istemeye karar almak zorunda kaldılar... 

-*-*-

Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve bir önceki seçimde de görevi olan MİT elemanı Ahmet Özgehan gibi isimler Türkiye’den geldi ve yeniden sahaya indirildi... 

-*-*-

Pazar günü Tatar’ın adaylığı için organizasyon düzenlenecek... 

-*-*-

KKTC’de yanılmıyorsam 200 bin civarında seçmen var... 
Seçmenin çoğunluğu, son yıllardaki vatandaşlıklarla birlikte Türkiye kökenlidir... 

-*-*-

TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve MİT ortaklığında yürütülecek Tatar kampanyasında asıl hedef bu seçmen kitlesi...

-*-*-

Gerçeklerden kaçmak olmaz... 
Tayyip Beyin adayı Tatar’a asıl oy vermemesi gereken kitle aslında bu grupta... 

-*-*-

Daha önce, Kıbrıs meselesine bakış nedeniyle, CHP sempatizanı veya orta sol tabanlı Türkiyeli seçmen “milliyetçi” adaylara oy verebiliyordu... 

-*-*-

Ancak gerçekler şu anda öyle değil... 
Özellikle Ekrem İmamoğlu konusunda ciddi anlamda tepkili TC kökenli KKTC seçmeni var... 

Kaynak: Tayyip Beyin adayı Tatar bir daha kazandırılırsa hepimiz kaybedeceğiz! - Serhat İncirli

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