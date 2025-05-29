İncirli: "Tatar, UBP'den oy alabilecek mi?

Gazetesi Serhat İncirli Cumhurbaşkanlığı seçimini yazdı...

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Ancak, hükümetin üç ortağı partinin taraftarı olan hemen herkes Tatar’ın bu işe uygun olmadığının farkında...

Haliyle son derece gönülsüz bir destek olduğu açık...

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YDP’nin destek kararı toplantısına beş on kişi katıldı...

DP’de kavga bile çıktı...

UBP’de, milletvekillerinin neredeyse yüzde 90’ı Tatar’a asla oy vermeyecek bunlara parti genel başkanı dahildir...

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Ama talimat yüksek yerden olduğu için istemeye istemeye karar almak zorunda kaldılar...

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Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve bir önceki seçimde de görevi olan MİT elemanı Ahmet Özgehan gibi isimler Türkiye’den geldi ve yeniden sahaya indirildi...

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Pazar günü Tatar’ın adaylığı için organizasyon düzenlenecek...

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KKTC’de yanılmıyorsam 200 bin civarında seçmen var...

Seçmenin çoğunluğu, son yıllardaki vatandaşlıklarla birlikte Türkiye kökenlidir...

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TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve MİT ortaklığında yürütülecek Tatar kampanyasında asıl hedef bu seçmen kitlesi...

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Gerçeklerden kaçmak olmaz...

Tayyip Beyin adayı Tatar’a asıl oy vermemesi gereken kitle aslında bu grupta...

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Daha önce, Kıbrıs meselesine bakış nedeniyle, CHP sempatizanı veya orta sol tabanlı Türkiyeli seçmen “milliyetçi” adaylara oy verebiliyordu...

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Ancak gerçekler şu anda öyle değil...

Özellikle Ekrem İmamoğlu konusunda ciddi anlamda tepkili TC kökenli KKTC seçmeni var...

Kaynak: Tayyip Beyin adayı Tatar bir daha kazandırılırsa hepimiz kaybedeceğiz! - Serhat İncirli