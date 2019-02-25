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“İndirimli ödemelerden yararlanmak isteyenler için başvurular Cuma günü sona erecek”

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Birikmiş prim borçları olan işveren ve bağımsız çalışanların yasa gücündeki kararnameler kapsamında indirimli ödemelerden yararlanabilmesi için Cumaya kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurması gerektiği hatırlatıldı.
“İndirimli ödemelerden yararlanmak isteyenler için başvurular Cuma günü sona erecek”

Birikmiş prim borçları olan işveren ve bağımsız çalışanların yasa gücündeki kararnameler kapsamında indirimli ödemelerden yararlanabilmesi için Cumaya kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurması gerektiği hatırlatıldı.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası altında sigortalı olan işveren ve bağımsız çalışanların 1 Ocak 2015 - 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında biriken prim borçlarını, ödenmemiş prim borçlarına ait gecikme zamlarının indirilmesine ilişkin 27/2018 ve 28/2018 sayılı yasa gücünde kararnameler çerçevesinde ödeyebilmek için dairemize yapacakları başvuru süresi 28 Şubat’ta sona erecektir” denildi.

Öte yandan açıklamada, “Eylül 2018-Aralık 2018 dönemine ait primlerini yasal süresi içerisinde ödeyemeyen işveren ve bağımsız çalışanların da bu indirimlerden faydalanabilmek için 28 Şubat’a kadar Daireye başvuruda bulunmaları gerektiği” belirtildi.

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