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İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesine siber saldırı

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İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesinin siber saldırıda hedef alındığı bildirildi.
İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesine siber saldırı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, kraliyet ailesinden bir kaynak, internet sayfasının siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Siber saldırı nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat erişimin sağlanamadığı sayfaya, öğlen saatlerinde tekrar erişim mümkün oldu.

Saldırıdan kimin sorumlu olduğunun bilinmediğini belirten kaynak, bunun bilgisayar korsanlığı olmadığını, internet sitesinin sistemlerine ya da içeriğine erişim sağlanamadığını aktardı.

Rus hacker grubu "Killnet", kraliyet ailesinin internet sayfasına yönelik DDoS (Distrubuted Denial of Service) saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya bağlantılı hacker grupların, İngiltere'deki işletmelere yönelik siber saldırı planlarıyla ilgili uyarıda bulunmuştu.

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