İngiltere Başbakan Johnson: Brexit tasarısını cuma günü fırına vereceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, perşembe günkü erken genel seçim sonrası oluşan yeni parlamentonun bir öncekine göre çok daha iyi olduğunu söyledi. Johnson, parlamentonun cuma günü AB'den ayrılık yasa tasarısını 'fırına vereceğini' belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, erken genel seçim sonrası oluşan parlamentoya ilk kez hitap etti.

Son seçimde İngiliz parlamentosunun 650 sandalyeli alt kanadı Avam Kamarası'na 365 milletvekili sokmayı başaran Johnson, konuşmasında, "Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ve artık burada olmayanlara da saygısızlık etmek istemem ama bence bu parlamento, bir öncekine göre çok daha iyi" ifadelerini kullandı.

"Bu parlamento milletin zamanını çıkmazlarla bölünmeyle ve ertelemelerle ziyan etmeyecek" diyen Johnson, parlamentonun cuma günü Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık yasa tasarısını 'fırına vereceğini' dile getirdi.

Johnson, 'halkın parlamentosu' diye nitelendirdiği yeni parlamentonun Brexit'i gerçekleştireceğini, ardından başta sağlık sistemi, eğitim ve asayiş olmak üzere halkın öncelikli sorunlarına eğileceğini söyledi.

İskoçya Bölgesel Yönetimi'nden gelen yeni bağımsızlık referandumu taleplerine de değinen Johnson, "Benim de bu parlamentonun onurlu üyelerinin de inancı odur ki Birleşik Krallık'ı bölecek çağrılar karşısında direnmeliyiz. Birleşik Krallık parlamentosu olarak bu ortaklığı ve birliği kibarca ve saygılı biçimde savunmalıyız" diye konuştu.

'Geçiş süreci uzatılmayacak' iddiası

Johnson, temmuzda göreve geldikten sonra AB ile varılmış Brexit anlaşmasının bazı maddelerini güncelletmişti. Anlaşmada öngörülen 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek geçiş döneminin uzatılması seçeneği de bulunuyordu.

Buna göre İngiltere yeni Brexit tarihi olan 31 Ocak'tan sonra 11 ay daha AB kurallarına tabi olacak ve AB bütçesine katkıda bulunacak. Ülke bu süreçte AB ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını da müzakere edecek.

İngiliz basını hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Johnson'ın cuma günü parlamentoya sunacağı AB'den ayrılık yasa tasarısına geçiş döneminin uzatılmasını yasaklayacak bir maddeye yer vereceğini iddia etmişti.

Hükümetin bu süreyi uzatmaması ve serbest ticaret anlaşmasına varılamaması halinde İngiltere AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İngiltere ile AB arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre devam edecek.