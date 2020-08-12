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İngiltere ekonomisinde rekor küçülme

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İngiltere ekonomisinde rekor küçülme
İngiltere ekonomisinde rekor küçülme

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 20,4 oranında küçüldüğünü açıkladı.
Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı rakamlara göre İngiltere ekonomisi koronavirüs kısıtlamalarının en sıkı olduğu nisan ve haziran aylarında yüzde 20,4 oranında küçüldü.

Veriler ayrıca dünyanın en büyük altıncı ekonomisinin art arda ikinci çeyrekte küçülürken resesyona girdiğini gösterdi..

Ulusal İstatistik Ofisi, gayri safi yurtiçi hasılanın mayıs ayına göre yüzde 8,7 arttığını, Haziran ayında toparlanma belirtileri görüldüğünü söyledi.

Bu rakam, Reuters anketinde ekonomistlerin beklediği 8’lik artış beklentisinin biraz üzerinde oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi’nden Jonathan Athow, “Koronavirüs salgınının getirdiği durgunluk, üç aylık GSYİH’da rekor seviyedeki en büyük düşüşe yol açtı. Ekonomi Haziran ayında toparlanmaya başladı. Buna rağmen, haziran ayındaki GSYİH, virüsün patlak vermesinden önce şubat ayındaki seviyesinin altıda bir altında kalıyor.” dedi.

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