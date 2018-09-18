İngiltere'de bir ev kedisi kaldığı eve 30 paket kokain getirdi

Bristol'da bir ev kedisi, gezintiye çıkmak için ayrıldığı eve, içerisinde 30 paket kokain bulunan bir plastik çantayla geri döndü.

Sabah uyandığında yatağının yanında kokain dolu çanta ve yanında kıvrılıp uyuyan kedisini gören adam ilk şoku atlattıktan sonra polisi aradı.

Polis sözcüsü plastik çantanın içindeklerinin henüz analiz edilmediğini ama yüzlerce sterlin değerinde A sınıfı uyuşturucu olmasının olası olduğunu bildirdi.

Avon ve Somerset Polisi, beyaz ve leylak renkli tozdan oluşan düzinelerce uyuşturucu dolu paketin fotoğraflarını Twitter adresinden yayımladı.

Uyuşturucuyla ilgili henüz tutuklama olmadığı da gelen bilgiler arasında