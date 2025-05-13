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İnşaatta Güvenlik İhmali: 19 Yaşındaki İşçi Ağır Yaralandı

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Çatalköy’de inşaatta çalışan genç işçi ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu şüphesiyle üç kişi tutuklandı.
İnşaatta Güvenlik İhmali: 19 Yaşındaki İşçi Ağır Yaralandı

12 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Çatalköy’de yapımı süren bir inşaatın ikinci katında çalışan 19 yaşındaki M.A.R., yaklaşık 3,20 metre yükseklikten zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

İnşaatta çalışan diğer işçiler tarafından Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen genç işçi, ilk yardım müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde kafatasında çatlak tespit edilen M.A.R., Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik ihmali şüphesiyle A.T. (43), F.C. (39) ve E.B. (47) tutuklandı. Polis soruşturması sürüyor

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