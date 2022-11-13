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“INTERNATİONAL TOP MODEL of NORTH CYPRUS” modellik yarışması düzenlendi

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“INTERNATİONAL TOP MODEL of NORTH CYPRUS” modellik yarışması düzenlendi
“INTERNATİONAL TOP MODEL of NORTH CYPRUS” modellik yarışması düzenlendi

MHA) Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve KKTC,nin tanınmış eski mankenlerinden HAYRİYE VURDU organizasyonluğunda yapılan olan “INTERNATİONAL TOP MODEL of NORTH CYPRUS” modellik yarışması “Concorde Luxury Kıbrıs” ana sponsorluğunda 12 Kasım saat 21.00’ da Concorde Luxury Resort Bafra’da görkemli bir geceyle gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu ise Wilma Elles ve Şenol İpek yaptı. Uğurkan Erez, Yıldırım Mayruk, Barbaros Şansal, Siret İpekten, Fikri Karayel, Efe Sidal, Gizem Özdilli gibi ünlü isimler de jüride yer aldı.  Dünyaca ünlü Otilia ve Indira Elemes ise şarkıları ile geceye renk kattılar.  20 farklı ülkeyi temsil eden modellerin isimleri ve ülkeleri şu şekilde sıralanıyor:

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1. Veronika Halantseva – Slovakia  1.73
2. Mayn Yılmı - Fransa   1.74
3. Heyli Vula - Venezuella  1.74
4. Annan Palmina - Greece   1.74
5. Debora Anselmo - Brasil  1.75
6. Yana Khokhlova – Italy 1.75
7. İrem Hazmedar - Turkey  1.76
8. Talia Aibedullina - Russia 1.76
9. Azaliia Iliasova – Tatarstan 1.76
10. Yağmur Felek – Norht Cyprus 1.77
11. İcem Jamiova – Filland 1. 77
12. Amy Baypashnaya – Montenegro 1.77
13. Aleksandra Seriakova – Polound 1.77
14. Alena Miller – Switzerland 1.78
15. Olga Voinova – Portugal 1.78
16. Tatiana Morozevich – U.S.A 1.78
17. Yuliia Vovobioca – Spain 1.79
18. Alina Levina – Ukraıne 1.82
19. Anna  Tuchrina – Serbia 1.82
20. Parnaz Soltani – Azerbaycan 1.82 (MHA)

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