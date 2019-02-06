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İntihar: Genç yaşında kendini asarak hayatına son verdi

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İntihar: Genç yaşında kendini asarak hayatına son verdi
İntihar: Genç yaşında kendini asarak hayatına son verdi

06.02.2019 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Haspolat Ağıllar bölgesi Güngör yolu üzerinde, İbrahim Halil YILAN (E-27), asılmak suretiyle yaşamını sonlandırdı.

Polisten yapılan açıklamaya göre soruşturma devam ediyor

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