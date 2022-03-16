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Irak’taki Baas rejiminin Halepçe katliamının üzerinden 34 yıl geçti

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Irak’taki Baas rejiminin Halepçe katliamının üzerinden 34 yıl geçti
Irak’taki Baas rejiminin Halepçe katliamının üzerinden 34 yıl geçti

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in talimatıyla Halepçe kentine düzenlenen kimyasal saldırının üzerinden 34 yıl geçti.

Halepçe saldırısı Saddam Hüseyin’in İran-Irak Savaşı döneminde Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi’nin son aşaması olarak gerçekleşti.

Baas rejimi lideri Saddam Hüseyin, savaşta İran’a destek vermekle suçladığı Halepçe halkının bombalanması talimatını verdi.

Saddam’ın talimatı üzerine “Kimyasal Ali” olarak tanınan kuzeni Ali Hasan el-Mecid’in komutasında 16 Mart 1988’de İran sınırına çok yakın bir mesafede yer alan ve o dönem küçük bir ilçe olan Halepçe’ye hardal ve sarin gazlarının bulunduğu bombalarla saldırı düzenlendi.

5 bin kişi hayatını kaybetti

Halepçe’nin merkezi ve yakınındaki yerleşimlere sabah saat 10.50 sularında gerçekleşen saldırı sonucu kentte elma kokusu yayılmaya başladı.

Kokunun neden kaynaklandığından habersiz olan 5 bin Halepçeli evlerinin önünde veya kaçmaya çalışırken araçlarının içinde birbiri üzerine yığılarak hayatını kaybetti, 7 binden fazlası yaralandı.

Geride kalanlar ikinci bir saldırı korkusuyla araçlarla veya yaya olarak İran sınırına doğru kaçmaya başladı.

Saddam saldırıdan haberi olmadığını savundu

Irak, 1980’de İran ile girdiği 8 yıllık savaş süresince, eş zamanlı olarak kendisine muhalif olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğine (KYB) bağlı Peşmergelerle de savaşıyordu.

İran’ın sınır hattı üzerinde konuşlanan KYB’liler, İran’ın desteğiyle Mart 1988’de Halepçe kentini kontrollerine aldı. Saddam, İran güçlerinin Peşmergelerle Halepçe’yi kontrol ettiğini öğrenmesi üzerine saldırı emrini verdi.

Bağdat yönetimi, İran ve Peşmerge güçlerini püskürtmek için Halepçe’yi savaş uçaklarının taşıdığı kimyasal silah içeren bombalarla vurdu.

ABD’nin Irak’ı 2003’te işgal etmesinden sonra yakalanan Saddam, mahkeme sırasında Halepçe’ye kimyasal saldırıdan haberdar olmadığını ve olayı sadece medyadan duyduğunu iddia etti.

IKBY, 2014’te Halepçe’nin yaşanan acılar nedeniyle il olmasına karar verdi

Halepçe’de kimyasal gazların kalıntıları da çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine, gözlerini kaybetmesine ya da sakat kalmasına yol açtı.

Kimyasal saldırının üzerinden yıllar geçse de katliamda yakınlarını kaybeden ve saldırının derin izlerini taşıyan Halepçelilerin acısı ise ilk günkü gibi devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Halepçe’ye yönelik kimyasal saldırı nedeniyle her yıl 16 Mart’ta çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

IKBY, Mart 2014’te Süleymaniye’ye bağlı Halepçe’nin yaşanan acılar nedeniyle il olmasına karar verdi.

IKBY’li yetkililer, Bağdat hükümetinin kimyasal saldırı nedeniyle Halepçe sakinlerine tazminat vermesini ve kentin valiliğe dönüştürülmesi sürecinin hızlandırılmasını talep ediyor.

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