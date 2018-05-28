İş aracı uçuruma devrildi

Bugün saat 13:00 sıralarında, Girne -Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkiinde yol yapımı sırasında çalışma yapan Mehmet Doğan (28) yönetimindeki HK 332 plakalı dozerin frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı ve yaklaşık 40 metre derinliğe yuvarlandı.
Dozer operatörü Mehmet Doğan dozer üzerinden aşağıya atlayarak kurtuldu. Tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine gönderildi. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.