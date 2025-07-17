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İş arkadaşının burnunu kırdı!

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Lefkoşa'da Metehan Bölgesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde kavga ettiği iş arkadaşının burnunu kıran M.A vahim zarar suçundan tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
İş arkadaşının burnunu kırdı!

Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da Metehan Bölgesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde bulunan Kütüphane inşaatında çalışan zanlının aralarında iş konusunda meydana gelen tartışma sonucunda sol eli ile yine ayni yerde çalışan Pakistan uyruklu İ. H'nin burun kısmına yumruk vurarak burnunun kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesinde burun boğaz bölümünde doktor kontrolünden geçirilecek burnunda kırık olduğuna dair rapor temin edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının ise tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına haftada bir gün ispat-vücut yapmasına 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

 

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