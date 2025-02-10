  • BIST 9951.65
  • Altın 3342.12
  • Dolar 36.0298
  • Euro 37.1923
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİsrail askerleri Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekildi

İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

» »
Nur Nadir tarafından paylaşılan ve Asil Nadir tarafından yazıldığı ifade edilen vasiyet nitelikli açıklama yayınlandı.
İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Nadir'in vasiyet nitelikli açıklaması şöyle:

"Benim Aziz Kıbrıslı Kardeşlerim,

Ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Babam İrfan Nadir kendimi bildim bileli Kıbrıs aşığı olarak kıbrıslılara son nefesine kadar hizmet etti. Ben de böyle bir adamın oğlu olarak babamda olan bu gönül yarasını ve davasını üstlendim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü emeklerimi ve tüm imkanlarımı feda ettim.

İhanet edenler her daim içimizdeydi Ama her şeye rağmen hiç pes etmedim. Lütfen siz de pes etmeyin.

Bu memleket bizim, bu topraklar bizim bu kurumlar da bizim önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın.

Hayata geçirmemem için beni engellemiş olsalar da sizlerin tüm bu zorlukları aşacağınızdan emin ve müsterihim. Her biri sizi dünya ile bağlayacak ve onurlu yaşamanızı sağlayacak projeleri size adadım. Size vasiyetimdir ki Kıbrıs'ın var oluşu ve Kıbrıs halkı için bu projeleri hayata geçirin.

Sevgili Kardeşlerim

Bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır.

Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar.

Ölüm bir hak'tır. En azından bu tiyatroya ara versinler.

Benim vefakar eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir'i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir'e bıraktım.

Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere.

Birbirinize emanet olun."

Kaynak: Asil Nadir hayatını kaybetti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 370 araç sürücüsü rapor edildi09 Şubat 2025 Pazar 14:53
  • Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi Girişimini Memnuniyetle Karşılamaktadır09 Şubat 2025 Pazar 11:51
  • İzinsiz ikamet eden 7 kişi tutuklandı09 Şubat 2025 Pazar 11:42
  • 89 yaşındaki Nevarde ile 59 yaşındaki Akyüz yaşamını yitirdi08 Şubat 2025 Cumartesi 11:57
  • Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun yeni başkanı Sedat Yıldırımlar oldu08 Şubat 2025 Cumartesi 11:52
  • 3 Kaçak daha yakalandı!08 Şubat 2025 Cumartesi 11:30
  • Çaldığı telefonu bin TL'ye sattı, tutuklandı!08 Şubat 2025 Cumartesi 11:29
  • Sahte ön izin belgesiyle KKTC'ye girerken yakalandı!08 Şubat 2025 Cumartesi 11:29
  • Bir günde 2 ani ölüm... Biri 89 diğeri 59 yaşındaydı!08 Şubat 2025 Cumartesi 11:28
  • Ada genelindeki sayımda 72 türde 21 bin 592 su kuşu saptandı08 Şubat 2025 Cumartesi 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti