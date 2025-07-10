İş Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Olay, işçinin tavan kısmında monteli bulunan demir profiller üzerine cam yünü döşediği sırada, üzerinde durduğu alçıpanın kırılması sonucu yaklaşık 9,60 metre yükseklikten zemine düşmesiyle gerçekleşti.
Ağır yaralanan işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından derhal Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındığı bildirildi.
Yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, çalışmalar sürmektedir.
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