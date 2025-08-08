İş kazasında ağır yaralanan 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetti!

Kalkanlı’da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında yaklaşık 7 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan 33 yaşındaki Jamshaıd Rasheed (E), hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, önceki gün bir narenciye paketleme fabrikasının damında güneş paneli kurulumu yapan Rasheed, aydınlatma saçının kırılması sonucu 6.85 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanmış, soruşturma kapsamında ise B.İ.(E-33) ve A.A. (E-31) tutuklanmıştı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Rasheed, dün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin soruşturması sürüyor.