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İşçilerin Maaşını Alıp Kaçmak İstedi: Havalimanında Yakalandı

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Girne’de bir inşaat şirketinde kalıpçı ustası olarak çalışan bir işçi, kendisine teslim edilen maaş paralarını zimmetine geçirerek yurt dışına kaçmak isterken Ercan Havalimanı’nda yakalandı.
İşçilerin Maaşını Alıp Kaçmak İstedi: Havalimanında Yakalandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, S.Ö. (E-30) isimli şahıs, çalıştığı inşaat şirketinde işçilerin maaşlarını ödemek üzere işvereni tarafından kendisine teslim edilen 5.500 İngiliz Sterlini tutarındaki parayı, işçilere vermeyerek kendi tasarrufuna geçirdi.

Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından yürütülen ileri soruşturmada, zanlının 09 Temmuz 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak üzere olduğu tespit edilerek havaalanında yakalanıp tutuklandığı bildirildi.

S.Ö. hakkında yürütülen soruşturma devam etmektedir.

 

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