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Işısal’dan Karavezirler’e tam destek!

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Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Değirmenlik Belediyesi başkan adayı Ali Karavezirler bugün biraraya geldi…
Işısal’dan Karavezirler’e tam destek!

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal bugün (08.06.2018) makamında, CTP Değirmenlik Belediyesi başkan adayı Ali Karavezirler’i ve meclis üyesi adaylarını kabul etti.

Değirmenlik Belediyesi’nin geleceği konusunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Osman Işısal, Ali Karavezirler’in yanında olduğunu ve önümüzdeki günlerde işbirliği içerisinde çalışacaklarını vurguladı. Osman Işısal, gerek proje bazında gerekse diğer çalışmalarla ilgili olarak Karavezirler ile çalışacaklarını ifade etti.

CTP Değirmenlik Belediyesi adayı Ali Karavezirler ise ziyarette yaptığı açıklamasında, 1975 yılından bu yana görev yapan 5 belediye başkanına teşekkür etti. Karavezirler, özellikle Başkan Osman Işısal’a 12 yılda, 245 kilometrekarelik alanda verdiği özverili hizmetler ve çalışmalarından dolayı da teşekkürlerini sundu.  

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