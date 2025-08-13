  • BIST 10949.95
  • Altın 4393.145
  • Dolar 40.7573
  • Euro 47.6895
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı’ndaki büfe yenileniyor

» »
İskele Belediyesi, Dr. Fazıl Küçük (Boğaz) Parkı’ndaki büfenin yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı’ndaki büfe yenileniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, büfeyi, hem görsel açıdan modernize ettiklerini hem de işlevselliğini arttırmak için uğraştıklarını ifade etti.

“İskele’nin güzelliğini korumak ve halka daha çağdaş alanlar sunmak önceliğimiz” diyen Sadıkoğlu, Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda ailelerin ve gençlerin vakit geçirdiği sosyal bir merkez olduğunu da kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman: Hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek13 Ağustos 2025 Çarşamba 15:55
  • 4-10 Ağustos Trafik Raporu: 60 Kaza, 1 Ölü, 28 Yaralı13 Ağustos 2025 Çarşamba 15:54
  • Kokain, silah, mermi... Zanlılar mahkemede13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:35
  • Aranan şahıs tutuklandı... İşte mahkemeden detaylar13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:33
  • Dikmen’de Depo Yangını: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:32
  • Lefkoşa-Gazimağusa Yolunda Alkollü Sürücü Takla Attı13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:31
  • İskele’de ve Ercan Havalimanı’nda Sahtecilik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:30
  • Gazimağusa’da Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişinin Elmacık Kemiği Kırıldı13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:29
  • Yenierenköy’de Evinde Ölü Bulunan Şahsın Kesin Ölüm Sebebi Araştırılıyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:29
  • PGM, kayıp Kıbrıslı Rumlar konusunda bilgisi olan kişilerin polise ulaşmaları çağrısında bulundu13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti