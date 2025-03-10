İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde yaşayan kadınlara, kadınlar günü dolayısıyla bu kez çiçek değil, narenciye fidanı ulaştırdı.

İskele Belediyesi Kadınlar Günü Dolayısıyla 4 Bin Adet Fidan Dağıttı

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde yaşayan kadınlara, kadınlar günü dolayısıyla bu kez çiçek değil, narenciye fidanı ulaştırdı. 7 Mart Cuma günü başlayan ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun kadınlar günü mesajının yer aldığı fidanların dağıtımı bugün de devam edecek. İskele Belediyesi’nde çalışan kadın personel adına da İskele Belediyesi önünde limon fidanı dikildi. İdari Amir Gülgün Dargın öncülüğündeki fidan dikimini bazı kadın personel katılırken, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nde çalışan 46 kadın personele, hediye çeki armağan etti.

Turunç, Tatlı Limon, Limon, Klemantin ve Orri Mandalina fidanları, İskele Belediyesi’nin Kadınlar Günü armağanı olarak İskele ve 21 köyünde yaşayan kadınlara ulaştırılıyor. 7 Mart Cuma günü başlayan İskele Belediyesi Park Bahçe Birimi’nin öncülüğünde gerçekleşen dağıtımda toplam 4 bin adet narenciye fidanı kadınlara ulaşmış olacak. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun ‘Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun’ mesajının yer aldığı fidanlar, kadınlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele Belediyesi’nde çalışan 45 kadın personele, hediye çeki armağan etti. İskele Belediyesi’nde çalışan 45 kadın personel adına ise Kadınlar Günü dolayısıyla İskele Belediyesi önüne Limon Fidanı dikildi. İskele Belediyesi İdari Amiri Gülgün Dargın öncülüğünde gerçekleşen fidan dikimine, İskele Belediyesi’nde çalışan bazı kadın personel de eşlik etti.