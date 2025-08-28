SADIKOĞLU: KAÇAK İŞLETMELERE YÖNELİK MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

İskele Belediyesi sınırlarında kaçak işletmelere geçit yok. İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, İskele genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, ihbarları da değerlendirerek ciddi ihlaller tespit etti. Halk sağlığını korumak ve düzeni sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, yasal hiçbir izni olmadığı tespit edilen 2 kuaför ve bir dövme salonunun faaliyetleri durduruldu, 1 kuaför salonu mühürlendi, yine aynı işletmelere 1’er asgari ücret cezai işlem uygulandı. Yine İskele’de hizmet veren, vatandaşların ihbarı üzerine gidilen bir restorandaki tavuk ürünlerine el konularak imha edildi, 1 asgari ücret cezai işlem uygulandı. Kaçak olduğu tespit edilen işletmelere yönelik denetimlere İskele Polis Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kaçak, izinsiz ya da hijyen kurallarına aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

İZİNSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN 3 İŞ YERİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU, 1’İ MÜHÜRLENDİ

Halk sağlığından hareketle, hizmet gönül işidir anlayışıyla hareket eden İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, izinsiz olduğu tespit ettiği 3 iş yerinin faaliyetlerini durdurarak, 1 iş yerini mühürledi. İskele Polis Müdürlüğü’nden ekiplerle gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir iş yeri açma izni olmayan ev görünümlü 1 kuaför salonu ile 1 dövme salonunun faaliyetlerini durduran ekip, aynı zamanda yaşam alanı olduğu için iki işletmeye mühürleme işlemi yapmadı. Söz konusu işletmelerin ise tüm malzemelerine emare olarak el konuldu. 1 kuaför salonunu ise mühürleyen ekipler, söz konusu 3 işletmeye 1’er asgari ücret de cezai işlem uyguladı.

GÜZELLİK MERKEZİ ADI ALTINDA İZİNSİZ BOTOKS UYGULAMASI YAPAN İŞLETMEYE 104 BİN CEZA KESİLDİ

DENETİME TABİPLER BİRLİĞİ DE DESTEK VERDİ

İskele Belediyesi, “güzellik merkezi” adı altında hiçbir yasal izin almadan botoks uygulaması yapan bir işletmeye de 104 bin TL para cezası kesti. İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, güzellik merkezinde kaçak botoks işlemi yapıldığından şüphelenerek konuyu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne aktardı. Söz konusu güzellik merkezine gönderilen doktor eşliğinde yapılan incelemelerde doktorun da onayı ile işletmede botoks faaliyeti için gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu tespit edildi. İskele Polis Müdürlüğü’nün de destek verdiği denetimde güzellik merkezinde botoks yapımında kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelere el konuldu. İş yerinde kaçak botoks işlemi yapıldığı tespit edilen güzellik merkezine hem iş yeri izni güncel olmamasından hem de beyan edilenin dışında faaliyet göstermesinden ötürü toplam 102 bin 404 TL para cezası kesildi.

1 RESTORANA SAĞLIK KOŞULLARINA UYMADIĞI İÇİN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Öte yandan, vatandaşların “kokmuş tavuk satılıyor” ihbarını da değerlendiren Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, ilgili restorana giderek, denetim gerçekleştirdi. Söz konusu denetimlerde ele geçirilen ve sağlıklı olmadığı tespit edilen ürünlere el konuldu. Aynı işletmeye 1 asgari ücret tutarında cezai işlem uygulayan ekip, durumun tekrarlanması halinde işletmenin faaliyetlerinin durdurulacağı uyarısında bulundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin halk sağlığı için düzenli şekilde sürdürüleceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan hiçbir işletmeye göz yummayacaklarını vurguladı. Kaçak, izinsiz ya da hijyen kurallarına aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine karşı mücadelenin de kararlılıkla süreceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak gördükleri olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.