İskele-Ercan anayolunda korkutan kaza! Yaralılar var!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında, İskele-Ercan anayolu üzerinde (Akova – Geçitkale kavşakları arasında), Niyazi BORANSEL (E-58), arkasında, çekmekte olduğu hayvan nakil aracının bulunduğu GD 068 plakalı aracı ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, aracının sol arka lastiğinden kopan parçayı almak üzere yol içerisinde durduğu sırada, arkasından aynı istikamete doğru seyreden Mehmet UYSAL (E-56) yönetimindeki GH 439 plakalı kamyonun hayvan nakil aracının arka kısmına çarpmasını sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GD 068 plakalı araç, yolun solunda bulunan çelik bariyere çarpmış, o esnada GD 068 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve araçtan kopan parçayı almak için yol kenarında bulunan Evan Monks APPLETON (E-14) GD 068 plakalı araç ile barijer arasına sıkışarak yaralanmıştır.

Kazada yaralanan GD 068 plakalı araç sürücüsü Niyazi BORANSEL ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Jordan KELLY (K-31) ve Evan Monks APPLETON kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.